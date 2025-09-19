Дети Киркорова осваиваются в российской школе без помощи отца после жизни в Дубае

13-летние дети Филиппа Киркорова сейчас проходят адаптации в российской школе. Говорили, что Алла-Виктория сталкивалась с буллингом в дубайском элитном пансионе. Кроме того, наследница поп-короля отечественной сцены нарушала устав школы. Она проносила на занятия мобильный телефон.

Киркоров отдал детей в российскую школу

Теперь дети Киркорова учатся в российской школе и вполне успешно привыкают к новой обстановке. Пока наследники поп-короля — дочка Алла-Виктория и сын Мартин — сами справляются с учебой.

Звездный отец им в этом не помощник. Как говорит Филипп Бедросович, хотя он сам окончил школу с золотой медалью, сейчас он уже не сможет помочь им с уроками. Настолько изменилась школьная программа.

"Сейчас открываешь математику пятого-шестого класса и думаешь: "Боже, упаси", я там ничего не понимаю. Как я получил золотую медаль в школе, до сих пор не знаю. Я просто зубрил", — приводит kp.ru слова Киркорова.

Певец не против нанять для детей репетитора по тем предметам, в которых они будут отставать от сверстников. Но пока в этом нет необходимости. С успеваемостью и у Аллы-Виктории, и у Мартина все прекрасно.

Отношения Киркорова с детьми

Также Киркоров дал понять, что его дети в переходном возрасте начали проявлять свой характер и уже не так послушны, как раньше. Алла-Виктория может капризничать и демонстрировать свой нрав. К этому Филипп Бедросович относится с пониманием. Его сын Мартин увлекся спортом. А дочка мечтает построить карьеру блогера.

"Я думаю, в этом нет ничего плохого. Чувством юмора Алла-Виктория пошла в меня. Мой характер", — отметил Киркоров.

Ранее певец дал понять, что восхищается старым репертуаром Аллы Пугачевой. И считает, что эти композиции можно включать школьникам на уроке музыки.