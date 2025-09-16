Почему Филипп Киркоров вернул детей из Дубая в московскую школу и сколько стоит их обучение

Филипп Киркоров не помогает детям с уроками. Певец признался, что даже математика за четвертый класс вызывает у него недоумение и мысли: "Боже упаси".

Артист признался, что получил золотую медаль, потому что много зубрил в свое время. Да и на экзаменах выучил буквально все билеты.

"А сейчас я смотрю на все эти штуки в учебниках и не понимаю: как это в голове у 13–14-летних укладывается? И самое главное: зачем им это надо?" — отметил Филипп Бедросович в разговоре с "Московским комсомольцем" .

Почему Филипп Киркоров отправил детей в Дубай

Недавно стало известно, что после года обучения в Дубае дети певца — Алла-Виктория и Мартин — вернулись в Россию и продолжат обучение в московской школе.

В течение прошлого учебного года они проживали в Дубае, где посещали престижную Swiss International Scientific School. Обучение в этом частном заведении обходилось Филиппу Киркорову примерно в 12 миллионов рублей на каждого ребенка.

Дубайская школа предлагала условия, соответствующие европейским стандартам: обучение на английском языке, современный кампус с оборудованными классами и преподавателями международного уровня.

Решение отправить детей за границу Филипп Киркоров принял неслучайно. Ранее они обучались в Москве, но столкнулись с травлей. Интерес к детям звездного отца всегда был повышенным, однако после пластических операций артиста ситуация усугубилась.

Масло в огонь подлило интервью Ксении Собчак, в котором теледива позволила себе излишне вольное поведение по отношению к Киркорову. После него Мартину и Алле-Виктории пришлось несладко. Девочка, которой и самой палец в рот не клади, очень болезненно воспринимала насмешки одноклассников.

Даже в Дубае ситуация оказалась непростой. Несмотря на внимание преподавателей и регулярные отчеты директора об успехах школы, дочь Киркорова не проявляла особого интереса к учебе. Сам артист с иронией отмечал, что девочка больше думает о "замужестве, чем об уроках".