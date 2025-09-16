Почему Филипп Киркоров вернул детей из Дубая в московскую школу и сколько стоит их обучение
Филипп Киркоров с детьми. Фото: Владимир Веленгурин / Global Look Press
Почему поп-король изначально принял решение отправить сына и дочь в Арабские Эмираты. Из-за чего они там не прижились.
Содержание
Филипп Киркоров не помогает детям с уроками. Певец признался, что даже математика за четвертый класс вызывает у него недоумение и мысли: "Боже упаси".
Артист признался, что получил золотую медаль, потому что много зубрил в свое время. Да и на экзаменах выучил буквально все билеты.
"А сейчас я смотрю на все эти штуки в учебниках и не понимаю: как это в голове у 13–14-летних укладывается? И самое главное: зачем им это надо?" — отметил Филипп Бедросович в разговоре с "Московским комсомольцем".
Недавно стало известно, что после года обучения в Дубае дети певца — Алла-Виктория и Мартин — вернулись в Россию и продолжат обучение в московской школе.
В течение прошлого учебного года они проживали в Дубае, где посещали престижную Swiss International Scientific School. Обучение в этом частном заведении обходилось Филиппу Киркорову примерно в 12 миллионов рублей на каждого ребенка.
Дубайская школа предлагала условия, соответствующие европейским стандартам: обучение на английском языке, современный кампус с оборудованными классами и преподавателями международного уровня.
Решение отправить детей за границу Филипп Киркоров принял неслучайно. Ранее они обучались в Москве, но столкнулись с травлей. Интерес к детям звездного отца всегда был повышенным, однако после пластических операций артиста ситуация усугубилась.
Масло в огонь подлило интервью Ксении Собчак, в котором теледива позволила себе излишне вольное поведение по отношению к Киркорову. После него Мартину и Алле-Виктории пришлось несладко. Девочка, которой и самой палец в рот не клади, очень болезненно воспринимала насмешки одноклассников.
Даже в Дубае ситуация оказалась непростой. Несмотря на внимание преподавателей и регулярные отчеты директора об успехах школы, дочь Киркорова не проявляла особого интереса к учебе. Сам артист с иронией отмечал, что девочка больше думает о "замужестве, чем об уроках".
Сколько Киркоров тратит на обучение сына и дочери в Москве
В итоге Филипп Бедросович принял решение вернуть детей в Москву и определить их в частную школу недалеко от дома. Обучение в этом заведении, название которого певец предпочел не разглашать, чтобы защитить детей от излишнего внимания, стоит около миллиона рублей в год на каждого ребенка.
Артист отметил, что Мартин и Алла-Виктория с радостью восприняли решение учиться в Москве. По словам Киркорова, оба ребенка искренне любят свою страну — в спальне дочери даже висит российский флаг.
Однако возвращение в Россию принесло и новые тревоги. Филипп Бедросович признается, что ему иногда сложно справляться с детьми, особенно в переходном возрасте.
Мартин отличается спокойным характером, увлекается спортом и хорошо учится. В то время как Алла-Виктория требует особого внимания и подхода.
По словам Филиппа Киркорова, его сын и дочь занимаются по интенсивной учебной программе.
Дети остаются в школе на дополнительные занятия до шести часов вечера, что, по мнению певца, способствует лучшему усвоению материала.
Киркоров также высказал мнение о меньшей эффективности онлайн-репетиторов. Он отметил, что при дистанционных занятиях дети часто отвлекаются на телефоны и теряют концентрацию, чего не происходит при непосредственном общении с преподавателем.