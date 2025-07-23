Мало "голой вечеринки"? Настя Ивлеева устроила новую откровенную фотосессию

Общественное мнение резко осудило Анастасию Ивлееву после скандальной «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Мероприятие, названное некоторыми «праздником посреди бедствия», имело серьезные последствия для многих знаменитостей, посетивших его, и привело к так называемой «культуре отмены».

Сама же экс-звезда телешоу «Орел и решка» столкнулась с особенно серьезными проблемами. Ивлеева лишилась рекламных контрактов и приглашений на светские события. Это заставило популярную артистку пересмотреть свои жизненные ориентиры.

Несколько месяцев о ней не слышно было ни слова. Потом в информационное пространство ворвалась новость о том, что блогерша сочеталась браком с журналистом Филиппом Бегаком. Настя тогда заявила, что приняла решение кардинально изменить свою жизнь, посвятив себя новому увлечению – фермерству.

Ивлеева прониклась «деревенской атмосферой». Она уверяет, что ей нравится воплощать необычные фотосессии на лоне природы. В частности, блогерша поделилась с подписчиками откровенными снимками, сделанными на озере в лучах заката.

На фотографиях теледива предстала с распущенными, слегка влажными волосами. В макияже был сделан акцент на нежно-коричневый блеск для губ. Ивлеева позировала в прозрачном светло-зеленом платье, не надев нижнего белья.

Стройная фигура и тонкая талия 34-летней Насти вызвала восхищение аудитории. На снимках она томно смотрела в объектив, находясь в воде.

Подписчики модели высоко оценили ее новый образ.

"Очень чувственно и соблазнительно", "Мало голой вечеринки?", "Легкая эротика никогда не помешает", "Восхитительная Настя", "Теперь все вечеринки будут такие?" - написали комментаторы в соцсетях.