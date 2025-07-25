Данко — о реакции на откровенные фото Ивлеевой: "Уже тошнит просто"

Музыкант Александр Фадеев, известный как Данко, в беседе с Teleprogramma.org оценил откровенную фотосессию Насти Ивлеевой. Он не увидел ничего предосудительного. А вот те, кто критикуют Ивлееву за смелые снимки, ему не по нраву.
Данко фактически встал на защиту Насти Ивлеевой. Он заявил, что вопросов к людям, действующих в рамках закона, у него нет.
"Если она так хочет, так чувствует и не нарушает закон, пусть делает, что угодно. Если же она нарушает закон, то я категорически против", — высказался Данко в беседе с Teleprogramma.org.
Певец Данко. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
Данко призвал критикующих Ивлееву обратить внимание на себя, любимых. Неужели они так идеальны?
"От очередных моралите уже тошнит просто. На себя пусть посмотрят. Люди других обсуждают, а, как говорится, 'в своем глазу бревна не видят'. Выбрали девочку для битья. Добьют ее. Общество у нас такое… Она взрослая, сама пусть решает, как себя вести", — заключил Данко.
Анастасия Ивлеева на днях решила напомнить о себе самым доступным ей способом. Она разместила в личном блоге кадры откровенной фотосессии. Настя снялась в воде в полупрозрачном платье.
В Сети ей тут же напомнили о вечеринке почти двухлетней давности. Она была такой громкой и обернулась такими последствиями, которые еще аукаются многим. Неужели жизнь ничему не учит Настю?
Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org тоже выразил недоумение фотосессией Ивлеевой. Он считает, что она далеко не красавица.
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