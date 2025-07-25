Данко — о реакции на откровенные фото Ивлеевой: "Уже тошнит просто"

Данко призвал критикующих Ивлееву обратить внимание на себя, любимых. Неужели они так идеальны?

"От очередных моралите уже тошнит просто. На себя пусть посмотрят. Люди других обсуждают, а, как говорится, 'в своем глазу бревна не видят'. Выбрали девочку для битья. Добьют ее. Общество у нас такое… Она взрослая, сама пусть решает, как себя вести", — заключил Данко.

Анастасия Ивлеева на днях решила напомнить о себе самым доступным ей способом. Она разместила в личном блоге кадры откровенной фотосессии. Настя снялась в воде в полупрозрачном платье.

В Сети ей тут же напомнили о вечеринке почти двухлетней давности. Она была такой громкой и обернулась такими последствиями, которые еще аукаются многим. Неужели жизнь ничему не учит Настю?

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org тоже выразил недоумение фотосессией Ивлеевой. Он считает, что она далеко не красавица.