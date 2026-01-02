Дарья Златопольская восхитилась поступком Игоря Гордина в день ухода Веры Алентовой: "Сказал, что не может подвести мальчика"

Муж Юлии Меньшовой, актер Игорь Гордин, не отменил свое выступление на финале шоу "Синяя птица" в день ухода Веры Алентовой. Об этом рассказала ведущая проекта Дарья Златопольская.

Правда, сначала он все же не хотел приезжать на шоу, однако в итоге принял твердое решение поддержать юного участника Андрея Гончарова.

Как Игорь Гордин принял решение участвовать в программе "Синяя птица"

Как рассказала Дарья Златопольская, известие о смерти тещи застало Гордина по дороге на финал шоу "Синяя птица", где он должен был выступить вместе с пианистом Андреем Гончаровым. После разговора с женой Юлией Меньшовой он направился к семье, и организаторы считали, что его участие невозможно.

Но уже через час актер связался с продюсерами и сообщил, что вернется, чтобы не подводить мальчика и довести дело до конца. Журналистка Дарья Златопольская отметила этот поступок, проведя параллель с самой Верой Алентовой.

Когда-то знаменитая актриса вышла на сцену вскоре после ухода Владимира Меньшова, не желая подводить театр имени Пушкина, которому отдала 60 лет жизни.

Кстати, на церемонии прощания с Верой Валентиновной актриса Виктория Исакова рассказала, что актриса и в самых сложных ситуациях советовала ей выходить на сцену. Ведь, как говорят актеры, сцена всегда спасает.

Дарья Златопольская о семье Алентовой и Меньшова: "Это и есть интеллигентность"

"Сказал, что приедет поддержать Андрея Гончарова. Что не может подвести мальчика. Это решение его и его семьи. Я вспомнила, что Вера Валентиновна рассказывала, как играла спектакль через несколько дней после ухода Владимира Меньшова. Потому что не могла подвести театр и партнеров. Такая семья, такие люди. Это (и больше ничего, пожалуй) и есть интеллигентность. И есть культура", — отметила Дарья Златопольская.

В итоге выпуск программы вышел в эфир. Зрители увидели исполнение вальса Грибоедова Андреем Гончаровым и эмоциональный монолог Чацкого из "Горя от ума", который Гордин прочел под аккомпанемент пианино.

Напомним, народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти стал острый инфаркт на фоне гипертонической болезни и стресса.

Прощание с актрисой состоялось 29 декабря в Театре имени Пушкина.

Конечно, Игорь Гордин приехал и на церемонию прощания с Верой Алентовой, чтобы поддержать жену. Надо сказать, что Юлия Меньшова держалась очень достойно в этот тяжелый час. Она призналась, что мама всегда учила ее сохранять лицо. Это главная черта семьи Владимира Меньшова и Веры Алентовой.