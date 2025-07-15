Дарья Мороз раскрыла семейное прозвище умершего папы

Актриса Дарья Мороз переживает сложнейший период в жизни. 14 июля не стало ее отца, режиссера Юрия Мороза. С папой у актрисы были особые отношения. В юном возрасте она потеряла маму, и отец стал для нее всем.
В личном блоге Дарья Мороз разместила пост. В день смерти папы она призналась ему в любви. Актриса рассказала, как называли Юрия Мороза в семье.
"Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Папася Юрася. Никак иначе мы его не называли", — написала Дарья Мороз.
Она добавила, что ее сердце переполняет любовь и благодарность к отцу. Каждая минута, проведенная рядом с ним, была наполнена нежностью. Юрия Мороза Дарья назвала деликатнейшим и талантливейшим человеком.
Дарья и Юрий Мороз. Фото: соцсети Юрия Мороза
Причиной смерти 68-летнего режиссера Юрия Мороза стало онкологическое заболевание. Рак поджелудочной железы был обнаружен в 2023 году.
Режиссер потерял возможность ходить самостоятельно и передвигался в инвалидной коляске. Перед смертью Юрию Морозу присвоили паллиативный статус.
У Юрия Мороза остались жена, актриса Виктория Исакова, и две дочери, Дарья и Варвара. Старшая наследница появилась на свет в первом браке режиссера с актрисой Мариной Левтовой. Она трагически погибла 25 лет назад.
Мороз женился повторно. Его избранницей стала Виктория Исакова. Этот брак продлился больше двадцати лет. Первая дочь звездной пары умерла во младенчестве. Девочка страдала редким генетическим заболеванием.
Вторая дочь пары, Варвара, родилась в 2015 году. Юрий Мороз обожал маленькую наследницу, ставшую его поздним ребенком.
Юрий Мороз с дочкой Варварой. Фото: соцсети Виктории Исаковой
Жизнь Юрия Мороза была наполнена трагическими событиями и тяжелыми потерями. Возможно, именно они подкосили его здоровье и стали причиной неизлечимого заболевания.
16 июля пройдет прощание с Юрием Морозом. Вдова режиссера Виктория Исакова в личном блоге сделала акцент на том, что оно будет закрытым. Только для семьи и близких покойного мэтра. Она попросила поклонников с пониманием и уважением отнестись к этому обстоятельству.
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