Дарья Мороз раскрыла семейное прозвище умершего папы

Актриса Дарья Мороз переживает сложнейший период в жизни. 14 июля не стало ее отца, режиссера Юрия Мороза. С папой у актрисы были особые отношения. В юном возрасте она потеряла маму, и отец стал для нее всем.

В личном блоге Дарья Мороз разместила пост. В день смерти папы она призналась ему в любви. Актриса рассказала, как называли Юрия Мороза в семье.

"Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Папася Юрася. Никак иначе мы его не называли", — написала Дарья Мороз.

Она добавила, что ее сердце переполняет любовь и благодарность к отцу. Каждая минута, проведенная рядом с ним, была наполнена нежностью. Юрия Мороза Дарья назвала деликатнейшим и талантливейшим человеком.