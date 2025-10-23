Дана Борисова на публике поставила дочь на место: "Можешь не рассчитывать"

Телеведущая Дана Борисова и ее дочь Полина случайно встретились на светском мероприятии. Дана отметилась на красной дорожке, а Полина была среди представителей прессы. Как Борисова отреагировала на наследницу, с которой в ссоре?

Как Дана Борисова встретила дочь

Дана Борисова и ее дочь Полина пересеклись на презентации шоу 'Форт. Возвращение легенды'. Полина Аксенова проходит сейчас стажировку в одном из изданий, и на мероприятии она была в качестве корреспондента. Увидев среди звезд свою маму, Полина предложила ей побеседовать и помириться.

Но Дана Борисова дочери отказала. То ли в шутку, то ли всерьез, но она заявила Полине на публике, что ни на какую аудиенцию она рассчитывать не может.

"В порядке общей очереди. Ты теперь в толпе толкаешься, я смотрю. На эксклюзив можешь не рассчитывать", — с улыбкой заявила дочери Дана Борисова.

Позже Дана объяснила, что не готова мириться с Полиной. Слишком мало времени прошло. Эмоции не успели затихнуть.

"Слишком было все напряженно, был какой-то чересчур неприятный момент — мы больно друг друга ранили", — объяснила Борисова MK.RU.

Почему Дана Борисова и ее дочь поссорились?

18-летняя дочь Даны Борисовой ушла из дома. По словам Даны, Полина заявила ей, что у нее теперь клеймо на всю жизнь. Дочь Даны Борисовой живет сейчас со своим избранником. 35-летний Артур Якобсон является продюсером телеведущего Дмитрия Диброва.

Дана не очень-то одобряет выбор своей дочери. Не исключено, что причина их размолвки именно в этом. Полина заявляет, что у нее с Артуром все серьезно. Она уже мечтает о свадьбе в Париже.

Дана Борисова недавно комментировала первые попытки дочери стать светской журналисткой. Она пожаловалась, что Полина с ней не советовалась. И скептически отнеслась к тому, что ее наследница сможет что-то заработать.

