Борисова объяснила, почему 18-летняя дочь ушла из дома: "Сказала, что у нее клеймо на всю жизнь"

Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что сейчас происходит в ее семье. Не так давно она рассорилась с 18-летней дочкой Полиной.

Почему дочь Борисовой ушла из дома

Как оказалось, 18-летняя дочка Борисовой ушла из дома. Теперь она живет у подруги. И причина в ссоре с мамой. Они все никак не могут помириться. Также Полина завязала отношения с продюсером шоумена Дмитрия Диброва. Тот вдвое старше своей юной возлюбленной.

Однако и тут Дана усмотрела пиар. Она уверена, что мужчина не любит ее дочь. Также Борисова заявила, что избранник Полины оказывал ей внимание. Для него нет никакой разницы, за кем ухаживать, за мамой или за дочерью. Это Дана считает безнравственным.

"Честно говоря, с Полиной у меня сейчас отношения не очень, потому что на отдыхе она мне сказала очень обидные слова. Сказала, что у нее клеймо на всю жизнь. Лучше бы матери — бывшей алкоголички — у нее не было. И сейчас она живет с подружкой. Участие в передаче "Наследники", конечно, на нее повлияло. После того как она заявила: мол, она звезда, а я никто, я ей ответила: "Раз так, зарабатывай сама на свои массажи и остальные хотелки", — приводит Mk.ru слова Борисовой.

В итоге телеведущая перестала давать 18-летней Полине деньги. И та решила съехать от мамы. Тем более что она завязала новые отношения. И, возможно, рассчитывает на финансовую поддержку со стороны взрослого избранника.

Мнение дочки Борисовой о ссоре с мамой

Полина объясняла ссору с мамой тем, что та перешла ей дорогу, помешав устроиться корреспондентов на ТВ. Якобы Дана воспользовалась своими связями, чтобы лишить дочку возможности пробиться на телеканалы. Из-за этого Полина заявила матери, что та только портит ее жизнь. И назвала Борисову бывшей алкоголичкой. Это очень обидело телеведущую.

А вы как считаете, почему на самом деле дочка Борисовой ушла из дома? Пишите в комментариях.