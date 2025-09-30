Борисова объяснила, почему 18-летняя дочь ушла из дома: "Сказала, что у нее клеймо на всю жизнь"
Дана Борисова с дочкой Полиной. Фото: Global Look Press
18-летняя дочь Даны Борисовой ушла из дома
Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что сейчас происходит в ее семье. Не так давно она рассорилась с 18-летней дочкой Полиной.
Почему дочь Борисовой ушла из дома
Как оказалось, 18-летняя дочка Борисовой ушла из дома. Теперь она живет у подруги. И причина в ссоре с мамой. Они все никак не могут помириться. Также Полина завязала отношения с продюсером шоумена Дмитрия Диброва. Тот вдвое старше своей юной возлюбленной.
"Честно говоря, с Полиной у меня сейчас отношения не очень, потому что на отдыхе она мне сказала очень обидные слова. Сказала, что у нее клеймо на всю жизнь. Лучше бы матери — бывшей алкоголички — у нее не было. И сейчас она живет с подружкой.
Участие в передаче "Наследники", конечно, на нее повлияло. После того как она заявила: мол, она звезда, а я никто, я ей ответила: "Раз так, зарабатывай сама на свои массажи и остальные хотелки", — приводит Mk.ru слова Борисовой.
В итоге телеведущая перестала давать 18-летней Полине деньги. И та решила съехать от мамы. Тем более что она завязала новые отношения. И, возможно, рассчитывает на финансовую поддержку со стороны взрослого избранника.
Мнение дочки Борисовой о ссоре с мамой
Полина объясняла ссору с мамой тем, что та перешла ей дорогу, помешав устроиться корреспондентов на ТВ. Якобы Дана воспользовалась своими связями, чтобы лишить дочку возможности пробиться на телеканалы. Из-за этого Полина заявила матери, что та только портит ее жизнь. И назвала Борисову бывшей алкоголичкой. Это очень обидело телеведущую.
