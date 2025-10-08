Дана Борисова высказалась о трудоустройстве дочери: "Кто там ей будет платить"

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова делает первые шаги в журналистике. Девушка устроилась на работу. Дана Борисова дала понять, что скептически относится к попыткам наследницы самостоятельно заработать на жизнь.

Что сказала Дана Борисова о работе дочери?

Дана Борисова намекнула, что перспективы Полины на рабочем месте пока размыты. Девушка пока даже не получает денег за свои труды. Где же работает дочь Даны?

"Полина устроилась работать журналистом, но она стажер: кто там ей будет платить?" — цитирует Дану Борисову MK.RU .

Дана Борисова уточнила, что дочь трудится на одном из интернет-порталов. Издание специализируется на светской хронике. Стажером Полина будет работать два месяца.