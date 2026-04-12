"Организм включил программу самоуничтожения": Маргарита Симоньян рассказала об удалении груди

По словам журналистки, процедура длилась семь часов, и она перенесла ее легко. Симоньян пояснила, что сама приняла решение удалить обе груди, хотя врачи предлагали ограничиться одной.

"Выспалась — семь часов. Удалить обе молочные железы и надо удалить поврежденные лимфоузлы. Я захотела обе, можно было только одну, но зачем, если она уже нехорошая, зачем вторая? Что бы что? Вторая здоровая, но и та была здоровая", — поделилась журналистка.

"Мне все равно, как я выгляжу"

Маргарита подчеркнула, что болезнь и операция кажутся ей незначительными на фоне потери мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

"У меня свет моей жизни погас — Тигран Эдмондович Кеосаян. Грудь, химия — меня вообще все это не волнует. Волосы выпали — мне смешно об этом говорить. Это несоизмеримые вещи. Мне все равно, как я выгляжу", — заявила она.

Симоньян также рассказала, как узнала о своем диагнозе. Во время отпуска в Абхазии она почувствовала боль в груди, но списала ее на межреберную невралгию. Вернувшись в Москву, журналистка записалась к врачу.

"Видимо, это болела межреберная невралгия, потому что говорят, что рак не болит. А может, и нет. А может, это она и привела меня в больницу, эта межреберная невралгия. Организм как будто сказал: "А, ты не хочешь жить — я тебя понял, тогда пойдем, я очень послушный организм, включаю программу на самоуничтожение"", — поделилась Симоньян.

Болезнь на фоне стресса

По словам Симоньян, врачи связывают развитие онкологии с сильным стрессом. Ее супруг Тигран Кеосаян впал в кому 21 декабря 2024 года из-за пневмонии на фоне проблем с сердцем и находился без сознания девять месяцев. Журналистка провела первые 40 дней в больнице рядом с ним.

"В ноябре у меня был чек-ап, и там не было Ничего. В декабре все случилось с Тиграном - и я буквально молниеносно вырастила себе рак", — писала Симоньян ранее в соцсетях.

Операцию по удалению опухоли она перенесла в 2025 году, после чего прошла курс химиотерапии. Из-за лечения у нее выпали волосы, и в последние месяцы она появлялась на публике в парике.

Журналистка рассказала, что даже рассмеялась, когда ей сообщили диагноз: "У меня рак, не рак — и что? Я пойду к Тиграну или останусь с детьми".