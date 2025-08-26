"В Америке своих гнусавых нет?": Дзюник описал "нулевые" перспективы Дакоты — распродала имущество на 141 млн рублей

Продюсер Леонид Дзюник в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировал возможный переезд Риты Дакоты в Америку. Говорят, что "фабрикантка" продала имущество в Москве на 141 млн рублей. Речь идет о трех элитных квартирах в новых жилых комплексах и офисном помещении. За артисткой пока осталась разве что кладовка.

Леонид Дзюник о будущем Риты Дакоты в Америке

Дзюник уверен, что делать Дакоте на Западе абсолютно нечего. И она тут же вернется обратно, как только у нее кончатся деньги. Продюсер подметил, что певица и в России не пользовалась особой популярностью. Так что в США она может рассчитывать на что угодно, но точно не на успех.

"Если ты не Анна Нетребко, тебе на Западе делать нечего. Это все бессмысленно. Все попытки, которые будут впереди у этой дамы, все это пустота. Пустая трата времени. Ну если ей хочется, пусть едет и пробует. Но прежде чем ехать в Америку, ты сначала добейся результатов здесь. А то с одной песней, и больше ничего не сделала. И тебя знают только потому, что у тебя такое имя — Дакота. Далее больше ничего и нигде. Хотя бы посмотрела, кто и чего добился в Штатах. Извиняюсь, но ты бездарна. Там таких гнусавых не хватает? В Америке, что, своих гнусавых нет? Деточка, милая моя, ну продала ты все? Езжай. Деньги закончатся — вернется обратно. Но никто уже не вспомнит ее. Что сейчас толку от нее нет, что потом", — заявил Дзюник.

Рита Дакова решилась на переезд

Дакота тайно получила российское гражданство в конце 2022 года. До этого звезда рассказывала, что больше не может давать концерты в России. Это стало для певицы большим разочарованием. Из-за этого артистка якобы и решила переехать в США.