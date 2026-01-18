Цымбалюк-Романовская все каникулы провела дома с дочкой: что случилось

Пианистка и бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась подробностями своих новогодних каникул. Они прошли в максимально домашней и спокойной атмосфере. Виталина предпочла провести это время в компании грудной дочери.

Вдвоем с дочкой

Виталина Цымбалюк-Романовская 2026 год встречала в новом для себя статусе, статусе молодой мамы. В марте она родила дочку. И теперь вся ее жизнь подчинена малышке Виктории.

"Я не очень активно праздники отмечаю. Каникулы провели дома с маленькой, я никуда так и не выехала", — цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую MK.RU .

Такой выбор свидетельствует о стремлении Виталины к спокойствию и семейным ценностям. В сумасшедшем ритме своей публичной жизни, насыщенной гастролями, выступлениями и светскими раутами, возможность провести безмятежные дни с ребенком, без посторонних глаз и шума, приобретает особую ценность.

С каждым годом все больше известных личностей открыто говорят о желании уйти от показной стороны жизни и уделить время самому важному – семье. Признание Виталины Цымбалюк-Романовской – яркое тому подтверждение. Вместо шумных вечеринок и экзотических направлений, она выбрала уют домашнего очага, теплые объятия дочери и тихие радости семейного отдыха.

Вероятно, для молодой мамы эти дни стали возможностью наверстать упущенное, насладиться моментами материнства и создать новые, теплые воспоминания, которые будут согревать их долгие годы. Искренность Виталины в этом признании наверняка найдет отклик у многих женщин, которые ценят семейные радости превыше всего.

Воспитывает дочку одна

Виталина Цымбалюк-Романовская растит дочку одна, без помощи мужчины. Виталина объясняла свой выбор тем, что не хочет ни с кем делить малышку Викторию. Она только ее ребенок.

По словам Виталины, дочка очень похожа на нее. И внешне, и характером.

"Она знает, что она хочет, ее нельзя отвлекать, если ей что-то нужно. Она требует своего так же, как и я", — делилась Цымбалюк-Романовская.

А вам близка позиция Виталины Цымбалюк-Романовской? Ответьте в комментариях.