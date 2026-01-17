Цымбалюк-Романовская рассказала, на кого похожа ее дочь, которая растет без отца

Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно рассказала о своей дочери и о том, на кого она больше похожа. Особенную пикантность беседе придал тот факт, что девочка растет без участия отца, что неизбежно накладывает свой отпечаток и вызывает закономерные вопросы.

Цымбалюк-Романовская рассказала о дочери

Виталина Цымбалюк-Романовская, всегда отличавшаяся прямотой и откровенностью, не стала уходить от темы, а с улыбкой поделилась своими наблюдениями за характером маленькой дочери.

"Она на меня многим похожа", — цитирует Виталину MK.RU.

Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что многие черты характера и поведения дочери перекликаются с ее собственными.

"Она знает, что она хочет, ее нельзя отвлекать, если ей что-то нужно. Она требует своего так же, как и я", — добавила пианистка.

Виталина дала понять, что видит в дочери продолжение себя, отражение своих детских переживаний и амбиций.

"То, что мне рассказывали обо мне родители в детстве, я это в ней узнаю", — поделилась Виталина.

Внешнее сходство

Не обошла стороной пианистка и внешнее сходство с дочкой.

"Внешне она тоже похожа на меня", — отметила Цымбалюк-Романовская.

Однако, как это часто бывает в случае с детьми, в которых есть генетический отпечаток обоих родителей, сходство не ограничивается только одной стороной.

"И не на меня, наверное, тоже похожа…" — загадочно добавила Виталина, намекая на возможные черты, унаследованные от отца.

Ранее Виталина признавалась, что решила растить дочку одна, без папы, потому что не хочет ее ни с кем делить. Бывшая жена Армена Джигарханяна впервые стала мамой в 46 лет. Дочку Викторию Виталина родила в марте 2025 года. Имя отца малышки пианистка держит в секрете.

