Цымбалюк-Романовская после откровений об отце дочери вышла на связь: "Очень волновалась"

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась к своим поклонникам. Она сделала это после своих откровений в эфире программы 'Малахов' на телеканале 'Россия 1'. Виталина заявила, что была максимально искренней.

Цымбалюк-Романовская в личном блоге поблагодарила всех за внимание к ее персоне. Она оценила свое интервью Андрею Малахову, как самое лучшее.

"Спасибо всем, кто смотрел эфир, особенно там, где он был практически недоступен. Я очень волновалась и рада, что он получился искренним и достойным. Думаю, это одно из лучших интервью. Ваши добрые пожелания очень важны для меня и маленькой Виктории", — написала Виталина Цымбалюк-Романовская в личном блоге.

46-летняя пианистка Виталина стала мамой впервые в марте этого года. На программу Андрея Малахова она пришла с рассказом об отце дочери Виктории.

Многие думали, что им мог стать Армен Джигарханян. Предполагалась, что Цымбалюк-Романовская могла еще при жизни Армена Борисовича заморозить и сохранить его биоматериал.

Виталина не стала ни подтверждать, ни опровергать эти домыслы. Она заявила, что люди вольны думать, как им угодно.

Свою дочь она назвала в честь папы. А отчество ей дала Давидовна. Впрочем, это не означает, что именно так звали биологического отца Виктории.