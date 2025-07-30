Меньщиков — о муже Орловой: "Почему бы не закрутить интрижку с симпатичной няней?"

Степан Меньщиков в эксклюзивном интервью для сайта Teleprogramma.org прокомментировал слухи о том, что муж Ольги Орловой мог увлечься няней их дочки Анны.

Так, экс-солистка группы "Блестящие" рассказала о том, что они берут с собой помощницу даже в отпуск. Поклонники обеспокоились: уж не увлечется ли муж поп-дивы привлекательной нянечкой? Но Орлова сразу же дала хейтерам отпор. Она заявила, что полностью доверяет своему мужу. И у нее не такая воспаленная фантазия, как у некоторых женщин.

Зато Степан уверен, что ведущей проекта "Дом-2" следовало бы не проявлять подобной беспечности. Ведь избранник Ольги в первую очередь мужчина. Меньщиков заметил, что, как нормальный человек и к тому же обеспеченный, тот может польстить себе вниманием молодых особ.

"Нынешний избранник Оли — человек обеспеченный. И не какой-нибудь нищеброд. Она же не будет после Карманова с каким-нибудь нищебродом отношения строить, правильно? Ну вот этот вот миллионер, он ничем не отличается, я думаю, от других миллионеров, которые тоже могут себе позволить обращать внимание на симпатичных молодых девушек. Что он, не человек, что ли? Что он, не мужчина? Ну, гипотетически представить, что если он человек обеспеченный и был окружен всегда внимание популярных девушек, почему бы и нет? Почему бы ему не закрутить интрижку с какой-нибудь симпатичной няней?" — рассуждал Меньщиков.

Ранее мы писали, что Орлова говорила о возможной измене мужа с няней их дочки: "Воспаленное воображение". Кроме того, она объяснила, почему ее муж повел Бородину к алтарю: "Вас так триггернуло?" Подробности тут.