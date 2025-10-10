Юрист Атаманова о разводе Джигана и Самойловой: "По моим данным, они все еще вместе"

В окружении рэпера Джигана также не знали о том, что его жена, бизнесвумен Оксана Самойлова, решила подать на развод. Для юриста музыканта Галины Атамановой это стало полной неожиданностью.

Что происходит в семье Джигана и Самойловой

Юрист рэпера дала понять, что она не имеет права разглашать личные подробности своих клиентов. Но при этом Атаманова дала понять, что ни Джиган, ни Самойлова к ней по вопросам раздела имущества пока не обращались.

Она уточнила, что развод пары стал для нее большим потрясением. Ведь Джиган всегда позиционировал себя как примерный семьянин. И, как выразилась юрист рэпера, был заботливым отцом и любящим мужем.

"Он старался, ведь все мы понимаем, как шоу-бизнес может влиять на людей. У него большая семья, прекрасная жена, столько песен было посвящено чистой любви… Я узнала об этом лишь два дня назад. Пока не увижу документы, я ничего утверждать не могу. По моим данным, они все еще вместе, и я верю, что все равно они будут вместе", — приводит Starhit слова юриста Джигана.

Чем занимается Джиган после слухов о разводе с Самойловой

Нельзя сказать, что Джиган внешне переживает какой-то семейный кризис. Он с улыбкой на лице появился на закрытой премии рестораторов "Плавно". Кстати, там же с новым мужчиной была замечена и Анна Седокова. Кроме того, рэпер представил новый трек, судя по всему, он пел о любви к своей жене Оксане.

"Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он кажется неделимым. Давай раз и навсегда, ведь время не вернуть назад", — отметил Джиган в своем треке.

На публике рэпер о разводе с Самойловой говорить не намерен. Когда журналисты спросили его о расставании с Оксаной, Джиган в резкой форме прекратил все пересуды. И поспешил скрыться от прессы.

Ранее Самойлова пожаловалась на то, что она устала быть "сильной девочкой". Жена Джигана мечтает о спокойствии, и похоже, что без мужа.

А как вы считаете, почему Самойлова ушла от Джигана? Пишите в комментариях.