Иосиф Пригожин о разводе Джигана и Оксаны Самойловой: "Может, это спектакль?"

Число звездных разводов растет с геометрической прогрессией. Только за прошедшую неделю о желании расстаться заявили Константин Ивлев и его жена Валерия Куденкова, рэпер Джиган и светская дива Оксана Самойлова, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария со своим супругом Никитой.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин — одна из самых образцовых пар нашего шоу-бизнеса. Они вместе уже больше 20 лет. Конечно, известные супруги тоже ссорятся, но все же находят компромисс в отношениях.

О том, как это им удается, и причинах разводов среди селебрити Иосиф Пригожин рассказал в комментариях Teleprogramma.org. Пообщаться с продюсером можно было на полуфинале конкурса "Музыкастинг", проходившего в студии "Нового радио".

Конкурс проводится среди молодых исполнителей. На кону — возможность записать, продвинуть и ротировать свой сингл на "Новом радио".

Иосиф Пригожин: "Самое грустное в зрелом возрасте — это когда уходят те, с кем ты вырос"

— Иосиф Игоревич, в конкурсе принимает участие молодежь. Вы прекрасно взаимодействуете с молодыми людьми. А сами боитесь старости?

— Как можно бояться неизбежного? Я против эйджизма, когда люди плохо относятся к тем, кто старше. Глазами я такой же, как и вы. Когда я вас вижу, мне кажется, что мы одного возраста.

Я себя чувствую опытным человеком. Но, конечно, как и все, хочу оставаться молодым. А единственный способ сохранить себя в молодости — это вести качественный образ жизни.

Старость — это когда ты уже ходишь с палочкой, у тебя болит сердце. Ты стареешь, когда у тебя нет энергии, работы, когда ты не выпрямленный, не занимаешься своим здоровьем. А когда ты выпил, всю ночь прокутил, проснулся — и уже не соображаешь…

Некоторые из молодых ребят выглядят хуже, чем те, кому по 70 и 80. Вы посмотрите на нашего президента. Ему 73, а он молодой красавчик. Или Александру Збруеву уже 86 лет, а как он выглядит.

Но вот что самое грустное в зрелом возрасте — это когда уходят те, с кем ты вырос. В юности трудно почувствовать то, что тебе советуют взрослые люди.

У нас же с детьми тоже случаются конфликты, существуют противоречия, потому что в технологиях они разбираются больше, а в жизни гораздо меньше. Как говорится, за нас отомстят наши внуки.

Ведь что такое семья? Это единое целое, когда все друг друга чувствуют, понимают, уважают. Должно быть уважение к старшим.

Я родился на Кавказе, где, когда старшие приходят, младшие встают. Сейчас этой культуры нет. А культура — это уважение друг к другу и неважно, 17 вам лет или 117. Мы должны друг друга уважать. И вот тогда будет легче жить и работать.