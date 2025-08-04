Что происходит между женой Реввы и его матерью?

Мама шоумена Александра Реввы — Любовь Николаевна — не приняла сноху в семью. Не так давно женщина в очередной раз выступила с критикой в адрес Анжелики. Свекровь девушки заявила, что у той всегда была спорная репутация. И это при том, что невестка подарила Любови Рачеевой двух внучек. Их мама телеведущего признала и полюбила.

"Несколько раз она звонила: "Я пойду на телешоу и как расскажу, что твоя жена *** (женщина с низким социальным статусом. — Прим. ред.), а ты мне не помогаешь". Она говорит, что я ей не помогаю, чтобы выставить меня негодяем", — делился Ревва, говоря о своей маме.

Сама Любовь Николаевна заверяла, что сын не поддерживает их финансово из-за жены. Якобы все деньги, которые заработал Ревва, получает Анжелика. А им не достается ни копейки.

Также свекровь избранницы шоумена переживает из-за того, что она не видит, как растут ее внучки Алиса и Амели. Бабушке бы хотелось передать им подарки. Но якобы ее просто не подпускают к девочкам. Во всем Любовь Рачеева винит именно Анжелику. Она считает, что та настраивает ее сына против матери.

Хотя сама Любовь Николаевна изначально не приняла невестку в семью. Она заявляла, что у Александра было много женщин. И на месте Анжелики могла оказаться совершенно любая. Поэтому она отказалась налаживать общение с возлюбленной сына, посчитав ее случайным выбором.