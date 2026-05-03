Что подарили Филиппу Киркорову на день рождения: битые бокалы Собчак, рюкзак для песика и шкатулка с обезьянами от Лепса

Певец Филипп Киркоров, 30 апреля отметивший 59 лет, поделился 18-минутным видео, посвященным распаковке подарков. Что только не подарили поп-королю!

Каким-то презентам Филипп Бедросович явно был рад. А на некоторых кадрах недоуменное выражение его лица говорит само за себя.

Подарки для Леонардо

Певицы Люся Чеботина и Марго Овсянникова преподнесли певцу презенты для его нового питомца – песика породы мальтипу по кличке Леонардо. Его артист собрался взять с собой на Луну.

Так, Люся подарила четвероногому питомцу артиста брендовый рюкзачок. А Марго – переноску и лежанку от бренда Louis Vuitton.

Битые бокалы от Собчак, обезьяны от Лепса и кружка от Алены Блин

Ксения Собчак призналась, что бокалы для шампанского, которые предназначались для певца, побились по дороге. Артист пообещал разобраться с этой ситуацией.

Григорий Лепс преподнес имениннику позолоченную шкатулку с фигурками трех обезьян. Видимо, это сюрприз с философским подтекстом.

Алена Блин подарила певцу кружку с мордой собаки. А вот Евгений Петросян не стал сильно ломать голову над выбором подарков и вручил артисту пару книг своего авторства.

И другие подарки

Также Филиппу Бедросовичу подарили его портрет с короной на голове, сумку из коровы с пакетом молока внутри, шубу и брендовую водку.

С некоторыми из этих подарков на день рождения к поп-королю вполне мог бы и отправиться кто-то из наших читателей.

А что бы вы подарили Филиппу Киркорову, будь у вас много денег? Делитесь в комментариях!