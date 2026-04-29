Филипп Киркоров: «Я бы полетел на Луну»

Певец Филипп Киркоров поделился своими амбициозными планами. Оказалось, что певец грезит о покорении космоса и мечтает оказаться за пределами стратосферы.

Филипп Киркоров: «У меня нет проблем со здоровьем»

На препати премии Ru. TV Филипп Киркоров заявил о намерении совершить путешествие на Луну.

«Я бы полетел на Луну. У меня даже есть песня «Луна» на моем виниловом альбоме. У меня нет проблем со здоровьем, и в свои 59 лет я выгляжу достаточно хорошо, нет проблем с давлением. Да и подготовка к концертам такая, что, каждый вечер, выходя на сцену, я улетаю в космос», — сказал журналистам Филипп Бедросович.

Киркоров возьмет с собой щенка

Народный артист России также сообщил, что намерен взять с собой в космическое путешествие своего щенка Леонардо породы мальтипу. По словам Киркорова, он не расстается с питомцем и будет замечательно, если пес станет популярнее его.

К тому же поклонницы певца подарили Леонардо собственный гардероб. Так что он отправится в космос красивым и модным.

А как вы думаете, мог бы Филипп Киркоров стать космическим туристом? Делитесь в комментариях!