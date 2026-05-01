Михайлов приехал к Киркорову на день рождения в джинсах за 3 млн руб. и с охраной

57-летний исполнитель выбрал для выхода эпататный наряд. В центре Москвы артист появился в компании двух охранников, которые не покидали его и внутри заведения. На опубликованных кадрах заметно, как секьюрити находятся рядом с певцом даже в толпе гостей.

Особое внимание привлек предмет гардероба Михайлова. Джинсы, в которых артист приехал на праздник, стоят около 3 миллионов рублей. Модель от знаменитого дома моды украшена вышивкой и пайетками.

На мероприятии Киркоров встречал гостей в красной мотокуртке, расшитой стразами. После официальной части именинник вместе с детьми задувал свечи на торте с надписью «Король». Вечер прошел в теплой и домашней обстановке, несмотря на присутствие охраны у некоторых звезд.

Филипп Киркоров отметил 59-летие. Торжество началось с сюрприза от детей артиста — Аллы-Виктории и Мартина, которые подготовили торт и трогательные поздравления. Среди гостей также были замечены Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ани Лорак с дочерью, Виктория и Олег Шеляговы, Яна Расковалова и певица Марго.

Рудковская подарила имениннику эксклюзивную миниатюру Louis Vuitton, сделанную в единственном экземпляре, а Марго преподнесла домик-переноску и лежанку для нового щенка Киркорова.

Сам артист опубликовал в соцсетях ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, подписав: «59! Полет нормальный! Я не считаю года… Считаю альбомами и песнями свой путь».