Что Милявская рассказала о жизни 'особенной' дочки Евы: "Она никогда не будет работать"

Лолита Милявская призналась, для чего прилагает огромные усилия в своей профессиональной деятельности. Она стремится обеспечить достойное будущее для дочери Евы, которой исполнилось 27 лет.

Девушка страдает от синдрома Аспергера, поэтому ее звездная мама серьезно озабочена созданием солидного материального фонда. Лолита уверена, что внушительное наследство будет гарантировать комфортную жизнь дочери в будущем.

Как живет дочка Милявской

Ева долгие годы жила вместе с бабушкой. Когда девушка захотела начать жить отдельно, переехав в собственную квартиру, это стало причиной переживаний для ее матери. Несмотря на волнения, певица уважает выбор взрослой дочери и не препятствует ее стремлению к самостоятельной жизни.

При этом Лолита испытывает беспокойство относительно будущего Евы. Синдром Аспергера ограничивает способности девушки полноценно трудоустроиться. Поэтому певица усиленно занимается работой, накапливая крупные суммы, предназначенные специально для поддержки и обеспечения комфортной жизни дочери.

"Просто мне хватило мозгов после 40 лет начать откладывать, потому что я понимала: на мне всю жизнь ребенок. У нее синдром Аспергера, она никогда не будет работать. Я знала, что моя задача — обеспечить ребенка и обеспечить людей, которые будут после моего ухода присматривать за ней", - приводит журнал " Правила жизни " слова Милявской.

Какую недвижимость Милявская оставит дочке

Помимо выгодных денежных вкладов, Лолита гордится сделанной инвестицией в московскую недвижимость. Много лет назад она приобрела небольшую коммунальную квартиру, обустроив ее под собственный вкус. Эта квартира останется ценным активом, который перейдет к ее дочке по наследству.

Вместе с тем певица жалеет, что разрушила уникальную деталь интерьера старой квартиры — старинный камин с изысканными изразцами. Тогда реставрация поврежденных элементов казалась финансово невыполнимой задачей, поэтому Лолита предпочла снести всю конструкцию целиком.

Впоследствии оказалось, что подобные реставрации теперь вполне доступны, и она сожалеет о принятом решении. Интерьер квартиры после ремонта выполнен в характерном стиле конца XX века с использованием гипсокартона и декоративных элементов.

Ранее Милявская поделилась тем, как она относится к бывшему мужу Александру Цекало. Также певица вспомнила, как ссорилась с продюсером на гастролях в Америке. Лолита даже выбросила вещи бывшего мужа в окно, когда они жили в отеле.

А как вы считаете, кому Милявская доверит заботу о дочери Еве? Пишите в комментариях.