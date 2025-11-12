Что Богатырев говорил о браке с Арнтгольц: "Я осознанно выделяю время жене, сыну"

Известие о возможном разводе Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц стало неожиданностью для многих. Говорят, что актер из сериала "Кухня" собирается разойтись с женой. И сам подал в суд на развод. Журналистам удалось связаться с Марком, и он опроверг это сообщение. Актер заявил, что пока никто не развелся. Однако поклонники уверены, что Богатырев умалчивает о проблемах в семье.

Что Богатырев говорил о браке с Арнтгольц

Марк не скрывает: он занятой человек, постоянные съемки, гастроли и репетиции не позволяют ему бывать дома слишком часто. Однако Богатырев уверен, что такой график не помеха для семейной идиллии. И якобы его отсутствие дома никак не сказывается на общении с близкими.

И причина в том, что актер знает, как правильно расставить приоритеты, чтобы найти время на жену и сына Данилу. Марк отрицает то, что ему сложно жить в актерском графике без запланированных выходных и отпусков. Тем более что его график часто не совпадает с расписанием жены.

"На самом деле, я осознанно выделяю время жене, сыну. Я понимаю, что в профессии проявляется твое эго. Твой график — "то пусто, то густо". Бывает момент, когда ты занят и нет времени ни на что, а бывает, когда его много. Я стараюсь правильно расставлять приоритеты, и относительно них выстраивать график. Конечно, это сложно. У меня нет работы с понедельника по пятницу и четких выходных в субботу и воскресенье, когда можно что-то запланировать. У артиста непредсказуемый график", — приводит Passion слова Богатырева.

Карьера Богатырева

Актер заверил, что его полностью устраивает то, как складывается его карьера. Особым бонусом он считает и то, что сам может решать, когда ему сниматься, а когда отдыхать. Нравится Марку и то, что у него нет начальника, он сам себе хозяин. И, благодаря этому, может выстраивать свой график так, как ему удобно. Однако он признает, что порой довольно сложно совмещать работу, личное, семью и хобби. Это требует особых усилий.

