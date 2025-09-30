Арнтгольц о сестре-близняшке Ольге: "Когда приехали в Москву — мы держались вместе"

Татьяна Арнтгольц начала сниматься в кино еще будучи девочкой-подростком. Когда актриса приехала покорять Москву, рядом с ней была ее сестра-близняшка Ольга. Их родители сейчас живут в Калининграде. Они далеки от мира кино. Но дочери часто отправляют к ним внуков.

Как Арнтгольц относится к сестре-близняшке

Татьяна не скрывает: она не нуждается ни в друзьях, ни в приятелях, ни в советчиках. Все эти позиции в ее жизни перекрывает один единственный человек — ее сестра-близняшка Ольга. Обеим по 43 года. У Татьяны есть дочка Мария от первого мужа Ивана Жидкова и сын Данила от звезды сериала "Кухня" Марка Богатырева.

У Ольги — трое детей. Старшую дочку Анну она родила от актера Вахтанга Беридзе. От режиссера Дмитрия Петруня актриса родила сыновей Акима и Льва. И хотя сейчас сестры не так часто могут проводить время вместе, они все еще близки.

"Во-первых, это счастье, что есть самый близкий человек. И я не нуждаюсь особо ни в близких подругах, ни в советчиках, ни в ответчиках, потому что у меня всегда рядом сестра. Потом она, конечно, самый честный глаз относительно профессии. Я всегда зову ее на свои премьеры. Мы с ней всегда были одной командой. Поэтому нам, наверное, проще было, когда приехали в Москву — мы держались вместе. Для меня иметь сестру-близнеца — это счастье. Это невероятный подарок нам с Олей в жизни", — приводит Womanhit слова Арнтгольц.

Чем занимается дочка Арнтгольц

В отличие от звездной мамы дочка Татьяны выбрала для себя экономическое направление. Становиться актрисой Мария не хочет. Арнтгольц не скрывает, что 16-летняя дочка также помогает ей по дому. И может посидеть с братиком, пока мама на съемках. Также часто Мария видится и со своим отцом. Жидков берет дочку с собой на отдых. И познакомил ее со своей избранницей, ее тоже зовут Маша.

