Что Акинфеев рассказал про Алдонина: "Больно осознавать, в какой ситуации находится Женя"

Игорь Акинфеев тепло высказался о футболисте Евгении Алдонине и поддержал его семью. Больше года спортсмен скрывал то, что у него нашли онкологическое заболевание.

Сначала в прессе писали, что у бывшего мужа ныне покойной певицы Юлии Началовой рак поджелудочной железы. Затем появилась информация, что у Евгения опухоль в желудке. И он перенес две операции.

Что Акинфеев сказал про Алдонина

Коллеги футболиста не скрывают, что у Евгения большая сила воли. Он боец по жизни и по характеру. Своим друзьям Алдонин признался, что не собирается сдаваться. Говорят, что сейчас он проходит лечение Германии. Сам футболист недавно вышел на связь и заверил, что у него есть шансы побороть недуг и он сделает все, чтобы справиться с болезнью.

"Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находится Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь — и знаю, что он настоящий боец! Женя, мы с тобой", — отметил Акинфеев.

Что скрывал Алдонин

О том, что у Евгения рак, стало известно только после того, как на днях коллеги-футболисты объявили сбор средств на его лечение. Так, приятель Алдонина, журналист Иван Карпов, поделился, что спортсмен долго не хотел афишировать то, что с ним происходит. Больше года семья Алдонина скрывала его недуг. Но Евгению требуется дорогостоящее лечение.

"Шансы есть — за них изо всех сил держусь", — говорит футболист, стараясь приободрить своих фанатов.

Евгения в это время поддерживает его большая семья: жена Ольга, 18-летняя дочка Вера. Также у футболиста есть двое маленьких детей от второго брака.

