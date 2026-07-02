Бывшая жена Галустяна знала его новую девушку: «Она приходила к нам домой»

Пара вместе появилась на концерте Леонида Агутина в Санкт-Петербурге, где расположилась на балконе. Киосе танцевала, подпевала и дурачилась на камеру, показывая язык и издавая странные звуки.

После мероприятия Лилия впервые открыто высказалась о своих чувствах к шоумену. Она опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала его счастьем и поблагодарила за возможность быть живой и настоящей.

«Дурачиться и веселиться с тобой, быть живыми и настоящими — счастье», — написала 36-летняя брюнетка.

При этом бывшая супруга Галустяна Виктория ранее рассказывала, что знакома с Лилией и та даже бывала у них дома.

«Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой…», — делилась она в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Галустян и Киосе перестали скрывать роман в начале 2026 года. В феврале они вместе появились на дне рождения Галустяна в одном из московских ресторанов, а затем отправились на частный остров на Мальдивах.

В марте они уже не скрывали нежности на публике: ходили за руку и целовались в такси. Осенью 2025 года пару заметили в Тель-Авиве, но тогда Галустян отрицал роман, называя её своей помощницей.

Михаил Галустян и Виктория Галустян объявили о разводе в октябре 2024 года после почти 20 лет брака. У пары остались трое детей. Супруги пришли к соглашению о разделе имущества и совместной опеке над наследниками.

Виктория неоднократно заявляла, что расставание произошло из-за охлаждения чувств, а не из-за измен. После развода она стала блогером и дала несколько интервью, в которых рассказала о бывшем муже и его новой избраннице.

Изначально Галустян скрывал отношения с Лилией Киосе. Лишь в феврале 2026 года он подтвердил роман, а в июле пара вместе позировала на премьере фильма «Тур с Иванушками». Сейчас они не скрывают чувств и регулярно появляются на мероприятиях вместе.