Михаил Галустян ответил хейтерам его новой пассии: "Если ты не ароматный шашлык с дымком, то всем нравиться не можешь"

Актер и юморист Михаил Галустян уже год привлекает к себе особое внимание, во многом из-за расставания с бывшей супругой Викторией Штефанец. Сейчас же он встречается с новой избранницей – визажисткой Лилией Киосе и даже собирается жениться на ней.

И именно из-за этого фактора к Михаилу и его новой пассии не зарастает народная тропа хейтеров.

Сам же он спокойно реагирует на критику, считая, что злые комментарии пишут люди, у которых в жизни не все благополучно.

Михаил Галустян: "Даже у шашлыка найдутся хейтеры"

"Конечно, если ты не ароматный шашлык с дымком, то всем нравиться не можешь. Хотя, уверен, даже у шашлыка найдутся хейтеры! Я к этому отношусь спокойно. Со временем понимаешь, что чаще всего это не про тебя, а про состояние самого человека", — высказался актер.

Как люди ведут себя по отношению к Михаилу Галустяну при личной встрече

Артист признался, что пока не может оставаться абсолютно равнодушным к нападкам в Cети, хотя в реальной жизни с жесткой критикой он встречается нечасто.

Галустян пояснил, что иногда комментарии бывают обидными, но он старается не придавать им чрезмерного значения. Для него важнее поддержка зрителей, которым нравится его работа. Он также заметил, что при личном общении люди обычно проявляют больше уважения, чем в интернете.

