"Все меняется": Бледанс рассказала, женится ли Галустян на новой избраннице-визажистке

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась своим мнением по поводу новых отношений шоумена Михаила Галустяна. Она дала понять, что заявления Галустяна о готовности жениться, считает несколько преждевременными.

Бледанс и ее слова о Галустяне

Эвелина Бледанс рада за Михаила Галустяна, который после развода с женой Викторией встретил новую любовь. Но звезда считает, что о браке этой паре думать и говорить пока рановато. По мнению Бледанс, в шоу-бизнесе все очень быстро меняется.

Эвелина похвалила Михаила, который сумел выстроить хорошие отношения с бывшей женой после развода. Галустян, как известно, содержит двух своих дочерей. А что касается свадьбы с новой избранницей, то тут у Бледанс есть большие сомнения.