"Все меняется": Бледанс рассказала, женится ли Галустян на новой избраннице-визажистке
Эвелина Бледанс прокомментировала заявления Михаила Галустяна о готовности вступить во второй брак.
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась своим мнением по поводу новых отношений шоумена Михаила Галустяна. Она дала понять, что заявления Галустяна о готовности жениться, считает несколько преждевременными.
Эвелина Бледанс рада за Михаила Галустяна, который после развода с женой Викторией встретил новую любовь. Но звезда считает, что о браке этой паре думать и говорить пока рановато. По мнению Бледанс, в шоу-бизнесе все очень быстро меняется.
Эвелина похвалила Михаила, который сумел выстроить хорошие отношения с бывшей женой после развода. Галустян, как известно, содержит двух своих дочерей. А что касается свадьбы с новой избранницей, то тут у Бледанс есть большие сомнения.
"Я слышала, что хотят оформить отношения официально Миша со своей новой избранницей-визажисткой, симпатичной девушкой. Ну что ж, все меняется. И девушки меняются. Галустян остается. Мне кажется, он достойно поступает с бывшей супругой, с дочками. Он молодец.
Но все еще может сто раз измениться. Я не уверена, что это что-то прям супер серьезное", — цитирует Эвелину Бледанс MK.RU.
Михаил Галустян познакомился с Лилией Киосе еще три года назад — во время съемок шоу "Сокровища императора" в Китае. В тот период Лиля работала визажистом на проекте и помогала артистам готовиться к съемкам.
Приятели Галустяна подтверждают: чувства у Михаила возникли практически сразу. По их словам, артист был очарован внешностью и харизмой Лилии — девушка действительно производит яркое впечатление. Влюбился Галустян в Лилию, когда еще был женат.
Не так давно пара рассекретила свой роман. Галустян и Киосе вместе пришли на премьеру фильма "Королек моей любви".
