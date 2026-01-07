Бывшая жена Чуева умывается слезами после развода с ним: "Страшно, что за человек"

Бывшая жена Андрея Чуева Виктория пожаловалась на его отношение. Молодая женщина рассказала, что часто плачет. Она и не подозревала, с каким монстром жила все это время.
Не зря говорят, чтобы по-настоящему узнать мужчину, надо с ним развестись. Бывшая жена Андрея Чуева наконец-то открыла глаза на своего экс-избранника. То, что давно было очевидно для всей страны, а точнее, для той ее части, которая следила за событиями на 'Доме-2', теперь узнала и Виктория.
В личном блоге она пожаловалась на поведение Андрея Чуева. Виктория рассказала, что после развода с ней он поступает просто ужасно. Вика часто плачет, она буквально умывается слезами от обиды.
"Поплакала уже с утра из-за бывшего мужа, который продолжает вставлять палки в колеса матери своего ребенка. Честно, прям страшно, что за человек. Сколько гадостей он уже сделал после развода", — поделилась Виктория Чуева.
В качестве доказательства Виктория разместила в личном блоге снимок, на котором предстала с заплаканным лицом. Глаза молодой женщины, и правда, 'на мокром месте'.
Утро Виктории Чуевой началось со слез. Фото: соцсети Виктории Чуевой
Когда развелись Андрей Чуев и его жена Виктория
Жена Андрея Чуева Виктория сообщила о разводе с ним в конце августа 2025 года. Она рассказала, что находится в состоянии жуткого стресса из-за разрыва с мужем.
Андрей Чуев и Виктория поженились в 2017-м году. Избранница Андрея почти на двадцать лет моложе него. Виктория стала второй женой экс-участника проекта 'Дом-2'.
Ранее Чуев был женат на Татьяне Киосе. В этом браке родилась дочь пары Лиза. В декабре ей исполнилось 16 лет.
Виктория Чуева подарила мужу сына Александра. Мальчик появился на свет в октябре 2020 года. В Сети утверждают, что дети Чуева от разных браков очень похожи между собой.
В конце прошлого года Чуев угодил в скандал. Его обвинили в афере с частной школой в Дубае. Ущерб составил порядка 100 млн рублей.
