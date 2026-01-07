Бывшая жена Чуева умывается слезами после развода с ним: "Страшно, что за человек"

Бывшая жена Андрея Чуева Виктория пожаловалась на его отношение. Молодая женщина рассказала, что часто плачет. Она и не подозревала, с каким монстром жила все это время.

Вставляет палки в колеса

Не зря говорят, чтобы по-настоящему узнать мужчину, надо с ним развестись. Бывшая жена Андрея Чуева наконец-то открыла глаза на своего экс-избранника. То, что давно было очевидно для всей страны, а точнее, для той ее части, которая следила за событиями на 'Доме-2', теперь узнала и Виктория.

В личном блоге она пожаловалась на поведение Андрея Чуева. Виктория рассказала, что после развода с ней он поступает просто ужасно. Вика часто плачет, она буквально умывается слезами от обиды.

"Поплакала уже с утра из-за бывшего мужа, который продолжает вставлять палки в колеса матери своего ребенка. Честно, прям страшно, что за человек. Сколько гадостей он уже сделал после развода", — поделилась Виктория Чуева.

В качестве доказательства Виктория разместила в личном блоге снимок, на котором предстала с заплаканным лицом. Глаза молодой женщины, и правда, 'на мокром месте'.