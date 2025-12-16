Экс-жена Андрея Чуева раскрыла причину развода: «Я устала, что на меня постоянно кричат»

Виктория Морозова, уже бывшая супруга экс-участника "Дома-2" Андрея Чуева, пояснила причины, по которым они с мужем приняли решение расстаться. По словам 27-летней женщины, инициатором этого шага стала она сама.

Виктория рассказала, что долго взвешивала свое решение, пытаясь отогнать от себя тревожные мысли. Со временем она осознала, что романтические чувства к 45-летнему супругу у нее полностью угасли, а совместное проживание стало для нее испытанием.

"Не хотела комментировать развод, но ладно. Я была совсем несчастлива, перестала испытывать радость от жизни. Я устала, что на меня постоянно кричат. Вы все знаете характер Андрея", — отметила Виктория.

По признанию Морозовой, трудности в браке начали нарастать примерно четыре года назад, после рождения их общего сына. Все эти годы Виктория старалась бороться со своими эмоциями и сделать все возможное, чтобы сохранить семью, однако в конечном итоге пришла к необходимости разрыва.

Подписчики уточнили, помогает ли ребенку Андрей Чуев после развода. Виктория обмолвилась, что он оплачивает часть кружков ребенку, — и, видимо, на этом все.

Морозова уже встречается с молодым человеком, который является тренером в фитнес-клубе.