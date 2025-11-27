Чуев из 'Дома-2' после обвинений в афере на 100 млн заявил, что не хочет жить: "Я должен покинуть этот мир"

Бывший участник 'Дома-2' Андрей Чуев пытается обернуть в свою пользу некрасивую ситуацию, в которую он попал. Чуев в личном блоге живописал свои эмоции по поводу обвинений в афере на 100 млн рублей. Давно соцсети эпатажного героя телестройки не взрывались от обилия комментариев!

Чуев заявил о клевете и желании свести счеты с жизнью

Андрей Чуев заявил, что на него клевещут. И якобы из-за этого он себя плохо чувствует. Экс-участник 'Дома-2' пожаловался на панические атаки и навязчивые мысли о суициде.

"Я реально хотел покончить жизнь самоубийством. Довели, я больше не хочу жить в мире, где СМИ могут вот так просто разрушить твою жизнь клеветой. Если со мной что-то случится, прошу винить в этом данные издания. Все они разместили клевету в отношении меня, которая привела меня в точку осознания, что я должен покинуть этот мир", — написал Андрей Чуев в личном блоге.

Преданные поклонники 'Дома-2', которые смотрели эфир во времена участия Чуева в проекте, знают, что бросаться громкими фразами — любимый приемчик Андрея.

Что случилось?

Бывшего участника 'Дома-2' Андрея Чуева обвинили в афере на 100 млн рублей в Дубае. Со своим напарником Чуев собрал крупную сумму денег на создание элитной школы для детей богатых родителей в Арабских Эмиратах. И все бы ничего, но школу после открытия сразу же закрыли.

Среди пострадавших не только родителей учеников, но и преподаватели. Им обещали комфортный переезд в ОАЭ, проживание, оформление документов и прочее. Люди остались без работы и без тех гарантий, на которые рассчитывали.

Андрей Чуев сразу отреагировал на новости об афере. Он заявил, что никаких официальных обвинений ему никто не предъявлял.

Личная жизнь Чуева

Андрей Чуев был дважды женат. Его первой супругой стала Татьяна Киося, которая родила ему дочку. Во второй раз Чуев женился несколько лет назад на девушке, гораздо младше него.

Виктория подарила ему сына Сашу. Но летом этого года стало известно, что и второй брак Чуева распался.

А вы верите в то, что Чуев может сделать то, о чем говорит? Ответьте в комментариях.