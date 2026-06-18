Бывшая Тимати Анастасия Решетова вышла замуж

Торжественная церемония прошла в узком кругу близких родственников и друзей.

Решетова и Абрамян решили не устраивать пышного торжества с сотнями гостей. Церемония состоялась в одном из московских загсов. На мероприятии присутствовали только самые близкие люди.

Пара не стала приглашать журналистов и предпочла сохранить детали свадьбы в секрете.

Официально личность жениха была раскрыта в конце января 2026 года. Им оказался Владислав Арменович Абрамян, 33-летний бизнесмен и сын влиятельного предпринимателя.

Владислав — единственный сын Ары Абрамяна, который занимает пост президента Всемирного армянского конгресса и возглавляет крупную компанию «Согласие», специализирующуюся на строительстве и реконструкции объектов, а также инвестициях в промышленность и IT.

Состояние старшего Абрамяна, по слухам, оценивается в миллиарды долларов. У Абрамяна трое детей: две дочери и сын Владислав.

О самом Владиславе известно немного. Он ведет непубличный образ жизни и предпочитает не появляться в светской хронике. По данным из открытых источников, молодой человек увлекается конным спортом и боевыми искусствами.

Также сообщается, что Владислав владеет семейным особняком в элитном поселке Барвиха, стоимость которого оценивается примерно в 80 миллионов долларов (около 6 миллиардов рублей).

Владислав Абрамян зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности, указанный при регистрации 18 сентября 2024 года в Ставропольском крае, — строительство жилых и нежилых зданий.

Помолвка Анастасии Решетовой и Владислава Абрамяна состоялась на Мальдивах в конце января 2026 года — буквально за несколько дней до 30-летия модели. СМИ сообщали, что пара планирует масштабное торжество, однако детали церемонии и точная дата бракосочетания не разглашаются.