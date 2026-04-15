"Будет роспись и тихое мероприятие": Решетова раскрыла детали предстоящей свадьбы

Модель Анастасия Решетова приоткрыла завесу тайны над своими планами относительно предстоящего замужества. Она поделилась своим нестандартным взглядом на традиционный обряд вступления в брак.

Звезда призналась, что никогда не грезила о грандиозной свадьбе и не рисовала в воображении торжественные сцены.

"Если честно, у меня нет типичного отношения к свадьбе. Я никогда о ней не мечтала и не представляла… Будет просто роспись и тихое мероприятие в кругу самых близких. Я не хочу делать это событие публичным, так как мне важно сохранить личное пространство и защитить семью от лишнего внимания", — поделилась Решетова.

Такой подход подчеркивает стремление знаменитости оберегать частную жизнь от пристального внимания публики. Для Решетовой на первом месте — комфорт и искренность момента, а не эффектное шоу для окружающих.

Еще один важный аспект, который осветила Анастасия, касается ее будущего супруга. Модель объяснила, почему до сих пор не знакомила публику с избранником: мужчина предпочитает держаться в тени и не стремится к публичности.

"Он ведет закрытый образ жизни. Для него медийность — это минус", — отметила Решетова.

Таким образом, пара осознанно выбирает путь приватности: вместо ярких фотосессий и громких анонсов — сдержанность и уважение к личным границам друг друга. Решение Анастасии отражает современную тенденцию, когда знаменитости все чаще отдают предпочтение камерным церемониям, оставляя самые трогательные моменты для узкого круга близких людей.

Тайна личности избранника Анастасии Решетовой все же была раскрыта. Им оказался 33-летний Владислав Абрамян, сын Ары Абрамяна, возглавляющего Союз армян России. Предложение модели, которая растит сына Ратмира от Тимати, он сделал во время отдыха на Мальдивах. Не так давно Решетова переехала жить в особняк будущего мужа.

По материалам Woman.ru

А вам импонирует подход Решетовой к свадьбе? Поделитесь в комментариях.