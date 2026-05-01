Анастасия Решетова выйдет замуж за сына миллиардера осенью

Модель Анастасия Решетова получила предложение руки и сердца в конце января 2026 года на Мальдивах, куда пара отправилась отмечать ее 30-летие. О помолвке Анастасия сообщила публикацией фото с крупным бриллиантовым кольцом, подписав снимок одним словом «Да».

Долгое время имя избранника оставалось загадкой. СМИ гадали, связывая Решетову то с одним, то с другим представителем клана Абрамовых. Модель опровергала эти слухи, заявляя, что ее жених «ни тот, ни другой». Позже выяснилось, что будущим мужем Решетовой стал Владислав Абрамян — 33-летний сын долларового миллиардера, президента Всемирного армянского конгресса и главы Союза армян России Ары Абрамяна.

Сам Владислав ведет закрытый образ жизни и не стремится к публичности. О нем известно, что он увлекается конным спортом и боевыми искусствами, а также владеет семейным особняком в Барвихе стоимостью 80 миллионов долларов.

По словам Решетовой, ее избранник скептически относится к ее популярности.

«Мой будущий муж ведет закрытый образ жизни, и я уважаю его выбор. Хочу защитить его от лишнего внимания. Он как-то сказал: «Твой единственный минус — это твоя медийность», и в этом есть доля правды», — делилась модель.

Сама Решетова не планирует пышного торжества. Она заявила, что свадьба будет максимально закрытой и скромной.

«Если честно, у меня нет типичного отношения к свадьбе. Я никогда о ней не мечтала и не представляла. Даже дни рождения отмечаю редко. Поэтому будет просто роспись и тихое мероприятие в кругу самых близких. Я не хочу делать это событие публичным, так как мне важно сохранить личное пространство и защитить семью от лишнего внимания», — рассказала модель.

Для Анастасии этот брак станет первым — с Тимати, отцом ее сына Ратмира (2019 года рождения), она не была официально зарегистрирована.

Анастасия Решетова — победительница конкурса «Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и блогер. С 2015 по 2020 год она состояла в отношениях с рэпером Тимати, от которого родила сына Ратмира.

Отец ее будущего мужа — Ара Абрамян — влиятельный бизнесмен, президент Всемирного армянского конгресса, руководитель компании «Согласие» и глава «Союза армян России». В СМИ его называют долларовым миллионером или миллиардером.