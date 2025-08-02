Буланова раскрыла правду о молодом муже: "Не бывает так, что все хорошо всегда"

Певица Татьяна Буланова рассказала, каково это — быть женой молодого мужчины. Звезда признает, что в браке не бывает без трудностей. Ведь супруг моложе нее почти на двадцать лет.

Татьяна Буланова считает свои отношения с молодым супругом идеальными. С бизнесменом Валерием Рудневым у нее полное взаимопонимание.

"Минусов я, честно говоря, и не вспомню. Они даже, если и есть, то совсем незначительные, незаметные. Конечно, не бывает так, что все хорошо всегда. Но мы еще с ним даже не ругались", — поделилась Татьяна Буланова с MK.RU .

Замуж за Валерия Руднева Татьяна Буланова вышла два года назад. Он стал третьим мужем звезды. О первом супруге, продюсере Николае Тагрине, Татьяна отзывается прекрасно. После развода они остались друзьями. Не так давно у мужчины был день рождения. И певица поздравляла его с этим событием.

"Он — нормальный человек: воспитанный, интеллигентный. Мы вместе до сих пор работаем — это основополагающее", — рассказала Татьяна Буланова.

А вот о втором муже, футболисте Владиславе Радимове, певица предпочитает не упоминать. Они развелись в 2016-м году. А поженились в 2005-м. Их брак продлился одиннадцать лет. В 2007-м году у пары родился сын Никита. Молодой человек не так давно отказался от фамилии отца. А в июле прошлого года Владислав Радимов женился.

Есть у Татьяны Булановой сын и от первого брака. Его зовут Александр, ему 32 года.