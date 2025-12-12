Буланова, Куртукова, SHAMAN: кто из звезд выступит в новогоднюю ночь на Первом канале

Зрителей Первого канала ждет удивительное зрелище — феерическое концертное шоу, где блистательные мастера сцены 2025 года объединятся с подающими надежды участниками проекта 'Наша новая музыка'. Каждый творческий номер превратится в захватывающий мини-фильм, наполненный глубоким смыслом и эмоциями.

Самые яркие звезды

Как сообщает kp.ru, на экране в новогоднюю ночь появятся самые популярные артисты. Надежда Кадышева, сделавшая выбор в пользу Первого канала. Татьяна Куртукова с душевными народными композициями. Группа AY YOLA в своем неповторимом этно-поп стиле. Татьяна Буланова с популярным треком 'Один день'. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд исполнят свой хит 'Силуэт'. На сцену выйдут SHAMAN, Zivert, Дима Билан, Егор Крид, Люся Чеботина, Филипп Киркоров и другие.

Юные дарования

Особое место в программе займут восходящие звезды — финалисты проекта «Голос. Дети». В потрясающем номере с песней из фильма 'Буратино' 6+ к ним присоединятся Александр Петров и Виктория Исакова. На сцену выйдет и 10-летняя дочь Исаковой, Варвара Мороз.

Каждый номер новогодней ночи на Первом канале продуман до мелочей. Это превращает обычное концертное выступление в настоящее произведение искусства.

Кто будет вести новогоднее шоу на Первом канале?

Атмосферу новогоднего праздника и волшебства помогут создать ведущие. Поздравлять телезрителей с Новым годом вместе с вокалистами будут Николай Цискаридзе, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Валдис Пельш, Максим Аверин.

А будет ли Лариса Долина?

Этот вопрос сейчас интересует многих. Лариса Александровна в новогоднюю ночь, судя по всему, на Первом канале не появится. Долина отметится в эфире телеканала 'Россия' в 'Голубом огоньке' и на ТНТ. В новогоднем фильме Долина исполнит песню Инстасамки 'За деньги да'.

Ранее стало известно, что на телеканале 'Россия' отказалась выступать в новогодние праздники певица Надежда Кадышева. По некоторым данным, звезда обижена за шоу канала о личной жизни ее сына Григория Костюка.

А вы будете смотреть телевизор в новогоднюю ночь? Какой канал включите? Ответьте в комментариях.