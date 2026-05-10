Будина поддержала Бероева после его женитьбы: «Новую ипостась он выстрадал»

Актриса пришла на премьеру фильма «Кукла», который стал режиссерским дебютом Бероева, и не стала скрывать своего отношения к переменам в его судьбе.

«Я пришла поддержать моего друга и коллегу Егора, с которым мы работали. Я не знаю, какой фильм, но я знаю, что Егор талантливый человек, и нужно всегда поддерживать человека, который делает шаг на новую ступень. Это его новое качество, и я абсолютно убеждена, что он эту свою новую ипостась выстрадал. Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь», — заявила Ольга Будина.

Напомним, что 48-летний актер, известный по фильмам «Турецкий гамбит», «Адмиралъ» и сериалу «Кухня», развелся с актрисой Ксенией Алферовой, с которой прожил в браке 25 лет. В феврале 2026 года Бероев заключил новый брак с 21-летней балериной Анной Панкратовой — разница в возрасте между супругами составляет 27 лет.

Сам Бероев ранее объяснял, что его новые отношения не стали причиной разрыва с Алферовой. Он сообщил, что еще в 2022 году начал жить отдельно и лишь спустя время встретил Анну. Пара познакомилась во время подготовки к съемкам фильма «Кукла» — Бероев заметил девушку в хореографическом колледже, когда искал исполнительницу главной роли.

21-летняя Анна Панкратова — профессиональная балерина. Для нее роль в фильме «Кукла» стала дебютной в кино. Сам Бероев называет жену своей музой и благодарит ее за поддержку: «Я благодарю Аню, мою жену, за то, что прошла этот путь со мной рядом, душа в душу. Поддерживая, понимая и веря в меня.

Ольга Будина — заслуженная артистка России, известная по фильмам «Граница. Таежный роман», «В августе 44-го…», «Диверсант». Ранее она уже высказывалась в поддержку Бероева по другим вопросам — в частности, во время пандемии они оба выступали против вакцинации и ковидных ограничений.