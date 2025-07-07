Брутян показала сына с белоснежными зубками: уже говорит с мамой на армянском

Зепюр Брутян долгое время скрывала лицо сынишки Микаэля от поклонников. Не так давно актриса из сериала "В клетке" показала своего первенца широкой публике. Пользователи Сети заметили, что мальчик — точная копия своего отца.

В своем микроблоге Брутян поделилась свежим фото Микаэля, показав его вблизи. У сына Павла Прилучного уже появились передние молочные зубки. Микаэль продемонстрировал свою белозубую улыбку, умилив фанатов. Кроме того, Зепюр учит сына говорить на армянском.

"Мой папа — моя жизнь, я люблю тебя", — произнес на родном языке своей мамы Микаэль.

А актриса перевела слова сынишки поклонникам.

У малыша аккуратный носик, длинные густые реснички, выразительные глазки и пухлые щечки. Зепюр подарила мужу очаровательного сына. Поклонники даже подметили, что младший из детей Прилучного похож на него больше, чем его старшие наследники. У Павла есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочка Мия от Агаты Муцениеце.