Божена Рынска поиздевалась над смертью Соседова: «Чан с кипящей смолой заждался»

Вместо соболезнований она разразилась гневным постом в социальных сетях.

По словам Рынски, покойный не заслуживает сочувствия. Она назвала Соседова «человеком-дрянцом», припомнив ему критику в адрес Аллы Пугачевой.

«А Сергей Соседов ваш, по которому вся лента скорбит, — Пугачеву подтравливал, и вообще, человек-дрянцо. Так что, скатертью дорожка, его там чан с кипящей смолой уже заждался», — заявила Рынска.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи сочли его циничным и неуместным, поскольку оно появилось в день трагедии, когда родные и близкие еще не успели оправиться от горя.

Сама Рынска известна своими резкими и провокационными высказываниями в адрес публичных личностей.

Сергей Соседов умер 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри местного конкурса. По предварительным данным, причиной падения с лестницы стал оторвавшийся тромб. За неделю до трагедии критик жаловался близким на плохое самочувствие, а проблемы с сердцем у него были давно.