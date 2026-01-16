Бородина выиграла суд у пластического хирурга: уже выплачивает компенсацию

Ксения Бородина подала в суд на московского пластического хирурга Омара Адигезалова. Причиной стали резкие слова врача о ее предыдущем браке. Хирург заявлял, что союз звезды с Курбаном Омаровым распался из-за его измен, и предложил ведущей свою помощь по улучшению ее внешности.

От резких слов к судебным заседаниям

Спустя неделю после этого Ксения Бородина подала иск на Омара Адигезалова в Тушинский суд. Между сторонами состоялась сначала беседа, а затем прошли три заседания. Бородина требовала извинений и выплаты компенсации за моральный вред.

В итоге стороны пришли к договоренности. В декабре 2025 года Омар извинился перед Ксенией, а также обязался выплатить ведущей компенсацию морального вреда — переводы он будет делать в течение четырех месяцев. Сумма компенсации не раскрывается.

Личная жизнь Ксении: от первого брака до нынешнего

Напомним, Ксения вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году, в декабре того же года у пары родилась дочь Теона.

У телеведущей также есть старшая дочь Маруся, которая родилась в июне 2009 года в первом браке звезды с бизнесменом Юрием Будаговым.

Сейчас Ксения замужем за блогером Николаем Сердюковым. Не так давно он рассказывал, как на съемках шоу "Последний герой" смог зацепить известную телеведущую своей шуткой. После нее Бородина обратила внимание на никому неизвестного Николая. И уже через несколько месяцев сыграла с ним свадьбу.

Пара поженилась летом 2025 года. Многие предрекают этому союзу недолгий срок. Сердюкова многие считают альфонсом, поскольку он зарабатывает меньше Бородиной. Но сама телеведущая утверждает, что их отношения с Николаем близки к идеальным.

По материалам Starhit

