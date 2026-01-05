Сколько стоят свадьбы самых ярких звездных пар: Бородиной и Сердюкова, Муцениеце и Дранги и других звезд

Год Змеи скрепил официальной печатью несколько звездных пар. Давайте вспомним, кто из артистов дал обещание быть друг с другом в горе и радости, пока смерть не разлучит их. Если, конечно, жизнь не внесет свои коррективы…
Мари Краймбрери и Давид Манукян
Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) и блогер Dava (Давид Манукян) официально зарегистрировали свои отношения 2 февраля во Дворце бракосочетания №1. А вот торжество по этому случаю, которое прошло втайне от публики, они устроили 16 марта, в день рождения Давида.
Это была камерная церемония в кругу самых близких. А после нее Давид сообщил своим поклонникам по видео, что стал любящим мужем.
Мари Краймбрери и Давид Манукян в шоу "Дуэты". Фото: телеканал "Россия"
Свадьба была выдержана в нежной минималистичной эстетике с пастельной палитрой, где атмосферу создавали не пышные декорации, а эмоции влюбленных.
В мае у супругов родилась дочь.
Виктория Дайнеко и Беркели Овезов
В апреле 2025 года в подмосковном Барвихе поженились певица Виктория Дайнеко и бизнесмен-геолог Беркели Овезов. Решение связать себя узами брака пара приняла спонтанно. А само торжество прошло в теплой, семейной обстановке в кругу самых родных людей.
Их любовная история началась в социальных сетях, а в марте Беркели предложил Виктории руку и сердца прямо во время футбольного матча. Сама Дайнеко в интервью и эфирах ток-шоу не раз подчеркивала, что их отношения — это зрелое и осознанное чувство.
Виктория Дайнеко и Беркели Овезов. Фото: Global Look Press
Для своего особенного дня пара выбрала площадку Barvikha Luxury Village. Невеста предпочла элегантный минималистичный наряд, который гармонично сочетался с туфлями от Dior.
Особенной деталью платья стали бретельки, искусно сплетенные из бархатных лент. Свадебные кольца молодожены приобрели у бренда Ocean Inside. Символом праздника стал изысканный торт в форме подарочной коробки, декорированный белым бантом и свежей малиной.
Ксения Бородина и Николай Сердюков
Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова состоялась в два этапа: официальная церемония бракосочетания прошла 3 июня 2025 года в Барвихинском ЗАГСе, а масштабное торжество для гостей состоялось 23 июня на подмосковной площадке Villa Michetti.
Для регистрации невеста выбрала элегантный брючный костюм с открытыми плечами от турецкого дизайнера, дополнив образ шляпкой с вуалью и букетом из белых калл.
После официальной части для узкого круга близких был организован ужин, декор которого был обыгран в ярко-желтых лимонах. На банкет Ксения надела роскошное кружевное платье с длинным шлейфом, а для танцев переоблачилась в более удобное атласное платье с драпировкой.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Роман Наумов/ Global Look Press
Позже в социальных сетях Бородина поделилась деталями своего свадебного лука: она надела обувь Dolce&Gabbana и дополнила свой образ сумкой от Zara. А еще подчеркнула, что главной статьей расходов стали обручальные кольца от ювелирного дома Tiffany.
Общий бюджет праздника, по разным оценкам, составил от 5,5 миллионов рублей только за вечер до десятков миллионов, если учитывать все наряды и развлекательную программу. В прессе встречались цифры от 15 до 30 миллионов рублей, однако официального подтверждения от пары не поступало.
Особенностями торжества стали несколько смен образов невесты, богатый декор и фейерверк, что сделало событие похожим на светский бал. Яркой деталью стало и обручальное кольцо Ксении с бриллиантом от Graff, подаренное женихом, стоимостью около пяти миллионов рублей.
Александр Устюгов и Аглая Шиловская
В конце июня стало известно о тайном бракосочетании актеров Александра Устюгова и Аглаи Шиловской. Слухи об их отношениях циркулировали давно, но подтвердились они лишь тогда, когда пара впервые появилась вместе как муж и жена.
Аглая Шиловская и Александр Устюгов. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"
По информации СМИ, актеры не только официально зарегистрировали брак, но и обвенчались. При этом слухи о беременности Шиловской пара опровергла. Для Аглаи, внучки Всеволода Шиловского, это второй брак, а для Устюгова — третий. Свою свадьбу новобрачные отпраздновали медовым месяцем в Таиланде.
Агата Муцениеце и Петр Дранга
Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга тайно поженились 5 августа. Трогательным моментом стало участие в церемонии детей Муцениеце от предыдущего брака с Павлом Прилучным. Мия и Тимофей вынесли молодоженам кольца.
Наблюдательные подписчики не преминули отметить символичное совпадение: брак был заключен ровно в ту же дату, что и свадьба Павла Прилучного с Зепюр Брутян, три года назад. Супруги назвали это случайностью, однако поклонники расценили поступок как "элегантную месть".
Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: Global Look Press
Что касается стоимости праздника, точная сумма осталась в тайне. В СМИ фигурировали цифры от 5-6 миллионов рублей, причем, по оценкам экспертов, только базовая часть расходов (аренда и банкет) составила около 6 миллионов.
Петр и Агата хотели уединения, поэтому организовали приватное торжество для узкого круга гостей (около 100 человек) с просьбой не делиться материалами в Интернете. Гости уважили это пожелание. Первой, кто показал кадры со свадьбы, стала сама Агата.
Павел Деревянко и Зоя Фуць
Восьмого августа 2025 года, в символичную дату, состоялась свадьба Павла Деревянко. Актер, считавшийся одним из самых завидных холостяков России, сообщил о своем намерении жениться на дизайнере Зое Фуць еще в мае. Молодожены официально оформили отношения во дворце бракосочетания Барвихи.
Павел Деревянко и Зоя Фуць. Фото: Global Look Press
Для торжества невеста выбрала элегантное платье, подчеркивающее фигуру, и фату, а жених был в темно-синем костюме и белой рубашке. Ведущим церемонии выступил Михаил Галустян, а музыкальную программу обеспечили группы "Иванушки International", Uma2rman и "Пицца".
SHAMAN и Екатерина Мизулина
5 ноября поженились певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. В отличие от других звездных молодоженов, влюбленные сыграли очень скромную свадьбу. Однако в духе времени…
Все началось с того, что в День народного единства Ярослав и Екатерина прибыли с визитом в Донецкую Народную Республику. Их программа включала несколько мероприятий: гости побывали в лицее № 5 имени Н.П. Бойко, где пообщались с учениками и передали учреждению компьютерную технику и учебные пособия по кибербезопасности. Также они посетили мемориальный комплекс "Донецкое море".
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети
В Донецке делегация направилась в храм Петра и Февронии, где получили благословение от протоиерея Евгения. Кульминацией визита стало важное личное событие. Как сообщил SHAMAN в своих социальных сетях, в донецком ЗАГСе пара подала заявление и официально зарегистрировала свои отношения.
Для росписи молодожены выбрали рубашки цвета хаки. Как выяснили журналисты, это бренд Sen Laurent. Общая стоимость образов молодоженов составила около 300 000 рублей.
Как говорится, совет им да любовь!
А какая пара вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях!