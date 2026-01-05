Сколько стоят свадьбы самых ярких звездных пар: Бородиной и Сердюкова, Муцениеце и Дранги и других звезд

Год Змеи скрепил официальной печатью несколько звездных пар. Давайте вспомним, кто из артистов дал обещание быть друг с другом в горе и радости, пока смерть не разлучит их. Если, конечно, жизнь не внесет свои коррективы…

Мари Краймбрери и Давид Манукян

Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) и блогер Dava (Давид Манукян) официально зарегистрировали свои отношения 2 февраля во Дворце бракосочетания №1. А вот торжество по этому случаю, которое прошло втайне от публики, они устроили 16 марта, в день рождения Давида.

Это была камерная церемония в кругу самых близких. А после нее Давид сообщил своим поклонникам по видео, что стал любящим мужем.