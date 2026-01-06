Бородина устроила сюрприз Теоне в Таиланде: "Мечты продолжают осуществляться"

Реакция в Сети

Подписчики Ксении Бородиной моментально отреагировали на эти кадры. Кто-то порадовался за Теону, кто-то умилился снимкам. Но нашлись и те, кто высказал свое 'фи' знаменитости. Некоторые считают, что контактные заведения стоит запретить, потому что зверюшек в них тискают против их воли. Лучше бы отпустили их на свободу.

Что случилось с Теоной

Дочери Ксении Бородиной Теоне 22 декабря исполнилось десять лет. Незадолго до своего дня рождения девочка попала в эпицентр скандала. В Сети распространили видео, на котором Теона рассуждает, на что потратила бы миллион долларов.

Крошка мечтала о вилле на Мальдивах, роскошных авто и других атрибутах дорогой жизни. За это Теону подвергли травле. Ксении Бородиной пришлось встать на защиту дочери.

Известно, что Ксения Бородина воспитывает обеих дочерей в строгости. Она не балует ни Теону, ни Марусю. Наследницы Бородиной обязаны хорошо учиться и демонстрировать успехи во всем, чем начинают заниматься.

Приучает Бородина своих наследниц и к труду. Теледива показывала, как заставляла Теону убираться в квартире, собирать мусор в специальный пакет.

