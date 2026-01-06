Бородина устроила сюрприз Теоне в Таиланде: "Мечты продолжают осуществляться"

Телеведущая и блогер Ксения Бородина умеет баловать своих дочерей. Новогодние каникулы звезда в компании мужа и детей проводит в Таиланде. Здесь она исполнила мечту Теоны, которой недавно исполнилось десять лет.
Визит к капибарам
Ксения Бородина в личном блоге поделилась милыми кадрами. Она запечатлела себя и Теону в трогательном кафе в Таиланде. В кадре звездная мама и ее дочка появились в обществе милых капибар.
Оказывается, встретиться и пообщаться с этим созданиями было давней мечтой Теоны. Девочка в кадре просто сияет от восторга. Счастлива и Бородина. Еще бы! Исполнить мечту своего ребенка — это дорогого стоит.
"Мечты продолжают осуществляться. Потрогать капибару и посидеть с ней вместе, поиграть и покормить", — написала Ксения Бородина под фото.
Ксения Бородина с Теоной и капибарами. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Реакция в Сети
Подписчики Ксении Бородиной моментально отреагировали на эти кадры. Кто-то порадовался за Теону, кто-то умилился снимкам. Но нашлись и те, кто высказал свое 'фи' знаменитости. Некоторые считают, что контактные заведения стоит запретить, потому что зверюшек в них тискают против их воли. Лучше бы отпустили их на свободу.
Что случилось с Теоной
Дочери Ксении Бородиной Теоне 22 декабря исполнилось десять лет. Незадолго до своего дня рождения девочка попала в эпицентр скандала. В Сети распространили видео, на котором Теона рассуждает, на что потратила бы миллион долларов.
Крошка мечтала о вилле на Мальдивах, роскошных авто и других атрибутах дорогой жизни. За это Теону подвергли травле. Ксении Бородиной пришлось встать на защиту дочери.
Известно, что Ксения Бородина воспитывает обеих дочерей в строгости. Она не балует ни Теону, ни Марусю. Наследницы Бородиной обязаны хорошо учиться и демонстрировать успехи во всем, чем начинают заниматься.
Приучает Бородина своих наследниц и к труду. Теледива показывала, как заставляла Теону убираться в квартире, собирать мусор в специальный пакет.
А вы как считаете, заведения, где можно общаться с животными, гладить их и играть с ними, не имеют право на существование? Ответьте в комментариях.
