Бородина с дочками примкнула к зоозащитникам в Таиланде: "Мы больше не катаемся на слониках"

Ксения Бородина в телеграм-канале сделала новое признание. На этот раз она позиционировала себя как зоозащитница. Бородина вместе с дочками отказалась кататься на слонах в Таиланде.

Бородина стала зоозащитницей?

Ксения Бородина в личном блоге поделилась снимками, на которых позирует вместе с дочками Марусей и Теоной со слонами. Бородина посетила ферму в Таиланде, где содержатся эти гигантские животные. Обычно туристам предлагается прокатиться на слонах в качестве развлечения.

Но Бородина ответила отказом. С недавних пор теледива и ее дочери слонов только кормят. Ксении стало жалко этих животных.