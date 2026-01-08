Бородина с дочками примкнула к зоозащитникам в Таиланде: "Мы больше не катаемся на слониках"

Ксения Бородина в телеграм-канале сделала новое признание. На этот раз она позиционировала себя как зоозащитница. Бородина вместе с дочками отказалась кататься на слонах в Таиланде.
Бородина стала зоозащитницей?
Ксения Бородина в личном блоге поделилась снимками, на которых позирует вместе с дочками Марусей и Теоной со слонами. Бородина посетила ферму в Таиланде, где содержатся эти гигантские животные. Обычно туристам предлагается прокатиться на слонах в качестве развлечения.
Но Бородина ответила отказом. С недавних пор теледива и ее дочери слонов только кормят. Ксении стало жалко этих животных.
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети Ксении Бородиной
"Мы больше не катаемся на слониках, жалко их очень. Надо ходить к тем, кого спасли от жестокого обращения, цирковых и брошенных. Исключительно покормить их. Глаза у них невероятные. Слоны всегда ассоциировались с одним из самых мудрых животных, ощущение, что они все понимают", — поделилась Ксения Бородина.
Подписчики в комментариях поддержали Ксению Бородину. Но посоветовали не увлекаться кормежкой слонов. Это тоже может им навредить.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Ответ Бородиной хейтерам?
Не исключено, что рассказ о жалости к слоникам появился в телеграм-канале Бородиной не просто так. Накануне она рассказала, что исполнила мечту Теоны, сводив ее к капибарам. Звездная мама и ее наследница посетили трогательное кафе, где Теона вдоволь наигралась с милыми зверьками.
После этого на Бородину обрушился хейт. Многим стало жалко безобидных капибар, которых содержат в неволе, ради развлечения детей.
А вы как считаете, Ксения Бородина отреагировала таким образом на хейт или искренне любит слонов? Ответьте в комментариях.
