Богатырев заговорил о разводе с Арнтгольц: "Любые хорошие семьи могут стать плохими"

Актер Марк Богатырев после развода с Татьяной Арнтгольц сорвал маску. Звезда 'Кухни' признался, что не понимает, какой должна быть семья. И не знает, что значит быть хорошим мужем и отцом.

Звезда 'Кухни' о семье

Прославившийся в сериале 'Кухня' актер не скрывает, что во взрослом возрасте не обрел четкого понимания, как должны выглядеть здоровые отношения. Марк Богатырев признается, что до сих пор с трудом представляет свою роль в крепкой семье. Возможно, именно это и стало причиной его развода с Татьяной Арнтгольц.

"Любые отношения могут испортиться, любые хорошие семьи могут стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению", — разоткровенничался Богатырев.

Актер признался, что часто задает себе вопросы, что такое семья и что значит быть хорошим мужем и отцом. Он честно говорит, что ответов не находит.

Но при этом у Марка Богатырева есть свое видение идеальной семейной модели. Он аккуратно формулирует, что для него значит 'крепкая, здоровая семья', и подчеркивает важные для себя роли мужчины и женщины.

По мнению Богатырева, мужчина должен создавать опору и обеспечивать безопасность. А задача женщины занимать домашним уютом и созиданием мужчины. Актер считает, что это 'очень простые вещи'. Но в его семье с Татьяной Арнтгольц, вероятно, добиться этого идеального баланса не получилось.

Когда развелись Богатырев и Арнтгольц

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись под занавес этого года. В декабре они официально перестали быть мужем и женой. В браке Богатырев и Арнтгольц прожили пять лет. У пары есть сын Даниил.

Для Татьяны Арнтгольц брак с Богатыревым стал вторым. Ранее она была замужем за актером Иваном Жидковым. У бывших супругов есть дочь Маша. Арнтгольц и Жидков сумели сохранить дружеские отношения. Они общаются ради дочери. Маша много времени проводит вместе с папой.

По материалам YouTube-канала 'Откройте, Давид!'

