Богатырев вывел в свет четырехлетнего сына спустя два дня после развода с Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: соцсети
Марк Богатырев привел четырехлетнего сына Данилу на премьеру мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Звезда популярного российского сериала "Кухня" Марк Богатырев недавно появился на официальном мероприятии впервые после своего недавнего развода.
Этот случай произошел практически сразу же после сообщений о расторжении брака актера с Татьяной Арнтгольц. Марк посетил премьеру нового отечественного анимационного фильма "Три богатыря и свет клином". На мероприятии он появился в сопровождении своего маленького сына Данилы, которому всего четыре годика.
Богатырев развелся с Арнтгольц
Разговоры о возможном разводе Марка и Татьяны начались примерно за месяц до официального подтверждения. Причиной слухов стал опубликованный документ, свидетельствующий о подаче иска о расторжении брака именно актером.
По-началу сам Богатырев утверждал, что эта публикация была ошибочной, однако позже, 11 декабря, суд официально подтвердил расторжение брака. А соответствующая запись была представлена в информационной базе. Несмотря на многочисленные запросы журналистов, Марк предпочел воздерживаться от комментариев относительно ситуации. Отношения между актерами продолжались с 2017 года, а официальное оформление брака произошло лишь в 2020 году.
Ранее Марк неоднократно подчеркивал свою способность грамотно распределять внимание и время между работой и семьей. По словам самого артиста, умение правильно расставлять жизненные приоритеты позволяло ему уделять достаточно внимания жене и сыну даже в условиях интенсивной профессиональной занятости. Однако нынешняя ситуация ставит под сомнение гармонию семейной жизни актера, несмотря на ранее высказанные им убеждения.
"На самом деле я осознанно выделяю время жене, сыну. Бывает момент, когда ты занят и нет времени ни на что, а бывает, когда его много", — приводит Passion слова Богатырева.
Ходили слухи, что дочка Арнтгольц Мария какое-то время предпочитала жить с отцом Иваном Жидковым. Пользователи Сети полагали, что девочка не хотела мешать звездной маме строить семью с новым мужем.
