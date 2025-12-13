Богатырев вывел в свет четырехлетнего сына спустя два дня после развода с Арнтгольц

Звезда популярного российского сериала "Кухня" Марк Богатырев недавно появился на официальном мероприятии впервые после своего недавнего развода.

Этот случай произошел практически сразу же после сообщений о расторжении брака актера с Татьяной Арнтгольц. Марк посетил премьеру нового отечественного анимационного фильма "Три богатыря и свет клином". На мероприятии он появился в сопровождении своего маленького сына Данилы, которому всего четыре годика.

Богатырев развелся с Арнтгольц

Разговоры о возможном разводе Марка и Татьяны начались примерно за месяц до официального подтверждения. Причиной слухов стал опубликованный документ, свидетельствующий о подаче иска о расторжении брака именно актером.

По-началу сам Богатырев утверждал, что эта публикация была ошибочной, однако позже, 11 декабря, суд официально подтвердил расторжение брака. А соответствующая запись была представлена в информационной базе. Несмотря на многочисленные запросы журналистов, Марк предпочел воздерживаться от комментариев относительно ситуации. Отношения между актерами продолжались с 2017 года, а официальное оформление брака произошло лишь в 2020 году.