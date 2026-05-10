Близкий друг Евгения Алдонина: «У него постоянно операции, химиотерапии»

У Алдонина диагностирован рак поджелудочной железы. Футболист перенес несколько серьезных операций и курсы химиотерапии. В настоящее время он проходит очередной этап лечения, включающий химиотерапевтические процедуры.

О своем диагнозе спортсмен предпочел не сообщать общественности более года, однако в ноябре 2025 года информация стала достоянием прессы.

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев, который почти ежедневно поддерживает связь с Алдониным, поделился информацией о его состоянии.

«Женя в непростой ситуации, проходит сложное лечение. Хочу выразить ему слова поддержки, потому что это тяжелейшая история», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

При этом глава РПЛ отметил стойкость бывшего полузащитника:

«Но он как на поле был бойцом, так и здесь. Уверен, что его характера и силы воли хватит, чтобы победить эту страшную болезнь».

Близкий друг Алдонина, Дмитрий Булыкин, также рассказал о тяжести лечения: «У него постоянно операции, постоянно химиопроцедуры. Конечно, это сказывается и на организме, и на настроении».

На лечение Алдонина были собраны средства — около трех миллионов рублей. Деньги перечислены на оплату счетов престижной европейской клиники.

Экс-футболиста поддерживают его супруга Ольга, которая регулярно навещает мужа в Германии, а также дети: 9-летний сын Артем, 6-летняя дочь Анжелика и 19-летняя дочь Вера от брака с Юлией Началовой. Сама Вера, по данным СМИ, попросила поклонников не беспокоить семью расспросами о состоянии отца.

Евгений Алдонин — известный российский футболист, полузащитник, заслуженный мастер спорта России. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, в составе армейцев дважды становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок России, завоевал Кубок УЕФА. Также играл за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», провел 29 матчей за сборную России.

По информации из открытых источников, на фоне лечения спортсмен сильно изменился внешне и похудел, однако сохраняет присутствие духа и надеется на возвращение домой.

Ранее, в декабре 2025 года, друг Алдонина Дмитрий Кузнецов рассказывал, что футболист, несмотря на тяжелое состояние, уже играл в бадминтон, что подтверждает его «неугомонный» характер.