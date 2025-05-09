Визажистка Галустяна подтвердила, что ждет ребенка

Визажистка шоумена, актера и продюсера Михаила Галустяна Милена, которую подозревают в том, что она увела звезду из семьи, сделала новое заявление о беременности.

Милена в личном блоге написала, что действительно сотрудничала с Михаилом Галустяном в рамках шот ТНТ «Новые звезды в Африке», но это было два года назад. Сейчас же, по словам Милены, ее с Михаилом Галустяном ничего не связывает.

Милена подтвердила, что ждет ребенка. Но вместе с тем выразила недоумение по поводу того, с какой стати в Сети связали ее беременность с разводом Михаила Галустяна.