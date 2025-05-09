Визажистка Галустяна подтвердила, что ждет ребенка

Визажистка шоумена, актера и продюсера Михаила Галустяна Милена, которую подозревают в том, что она увела звезду из семьи, сделала новое заявление о беременности.
Милена в личном блоге написала, что действительно сотрудничала с Михаилом Галустяном в рамках шот ТНТ «Новые звезды в Африке», но это было два года назад. Сейчас же, по словам Милены, ее с Михаилом Галустяном ничего не связывает.
Милена подтвердила, что ждет ребенка. Но вместе с тем выразила недоумение по поводу того, с какой стати в Сети связали ее беременность с разводом Михаила Галустяна.
Милена на днях сообщила, что готовится стать мамой. Фото: соцсети
Милена отметила, что ее публикация, на которой она демонстрирует подросший животик будущей мамы, не имеет никакого отношения к тому, что происходит в семье Михаила Галустяна.
«Почему объединили два совершенно разных события, мне непонятно. Да, я жду ребенка, но это не его заслуга. Так что, расслабьтесь», — призвала Милена пользователей Сети.
Подписчики же сделали выводы о том, что Милена может ждать ребенка от Галустяна, сопоставив два важных события. Она сообщила о беременности ровно в тот день, когда Галустян заявил о разводе с женой Викторией.
К тому же, все помнят, какими теплыми были отношения Михаила Галустяна и Милены. Парочка проводила время не только на съемках, но и вне работы.
Галустян и Милена играли в теннис. Фото: соцсети
Михаил Галустян сообщил о разводе с женой Викторией в последний день апреля. Шоумен сделал акцент на том, что он и Виктория не вместе уже несколько месяцев. При этом Галустян поспешил заверить всех, что в их разрыве нет никакой драмы и, тем более, трагедии. Развод для Михаила Галустяна — возможность начать жизнь с чистого листа.
Виктория Галустян буквально накануне призналась, что ей очень тяжело дается разрыв с мужем, спасается она общением с дочками-подростками.