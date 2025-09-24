Беременная от Дранги Муцениеце с сестрой собирает грибы под Ригой

Агата Муцениеце после свадьбы с аккордеонистом Петром Дрангой решила скрыться от поклонников и на какое-то время уехала в Латвию. За границей актриса навестила родственников. В родной Риге жена Дранги проводит время с племянницей Амандой, мамой и сестрой Сантой.

Как сейчас выглядит беременная Муцениеце

Агата жаловалась на то, что в третью беременность ее лицо и нос обсыпало прыщами. Но при этом актриса чувствует себя превосходно. Она ведет активный образ жизни. И не сидит дома.

В stories микроблога она показала два снимка: один архивный, который был сделан в первую беременность Муцениеце, второй — свежий. На них Агата предстала с племянницей, которая лежит на ее заметно округлившимся животике. Разница между этими снимками как минимум двенадцать лет.