Беременная от Дранги Муцениеце с сестрой собирает грибы под Ригой

Агата Муцениеце после свадьбы с аккордеонистом Петром Дрангой решила скрыться от поклонников и на какое-то время уехала в Латвию. За границей актриса навестила родственников. В родной Риге жена Дранги проводит время с племянницей Амандой, мамой и сестрой Сантой.
Как сейчас выглядит беременная Муцениеце
Агата жаловалась на то, что в третью беременность ее лицо и нос обсыпало прыщами. Но при этом актриса чувствует себя превосходно. Она ведет активный образ жизни. И не сидит дома.
В stories микроблога она показала два снимка: один архивный, который был сделан в первую беременность Муцениеце, второй — свежий. На них Агата предстала с племянницей, которая лежит на ее заметно округлившимся животике. Разница между этими снимками как минимум двенадцать лет.
Муцениеце с племянницей в свою первую и третью беременность. Фото: соцсети
Чем беременная Муцениеце занимается в Латвии
Оказавшись в Риге бывшая жена Павла Прилучного окунулась в деревенскую жизнь. Они с сестрой Сантой увлеклись "тихой охотой". Агата ходит по грибы. При этом Муцениеце выглядит как самая обыкновенная сельская девушка. В растянутой футболке и в платке актриса бродит по лесам, собирая лисички и другие грибы.
Агата Муцениеце с сестрой Сантой ходит по грибы в лес. Фото: соцсети
Кстати, свадьба с Муцениеце обошлась Петру Дранги примерно в 6 млн рублей. Они сняли площадку под свадебное застолье в Императорском яхт-клубе, в самом центре Москвы. Из угощений для гостей были водка и соленья. Не обошлось и без деликатесов, горячих блюд и десерта.
Говорят, что молодожены решили начать совместную жизнь в роскошном особняке в Подмосковье. Их новое место жительства — элитный коттеджный поселок Княжье Озеро.
