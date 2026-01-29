Барановская и алименты от Аршавина: чем закончилась новая битва в суде

История этого союза давно стала легендой, но теперь в ней появилась новая глава. На этот раз — в стенах суда и без присутствия прессы. Андрей Аршавин добился своего в суде с Юлией Барановской.

Аршавин просит уменьшить алименты

Андрей Аршавин обратился в суд с просьбой уменьшить размер алиментов на детей от Юлии Барановской: сначала до четверти дохода, а с апреля 2026 года — до одной шестой. Свое решение он объяснил тем, что с августа 2025 года выплачивает алименты ребенку от другого брака, что в совокупности, по его словам, составляет более половины его доходов.

Именно новые выплаты стали отправной точкой для обращения в суд. Футболист решил пересмотреть прежние договоренности и официально зафиксировать новые суммы.

Возраст детей и неожиданное предложение Андрея

Суд пошел навстречу экс-капитану сборной России. Органы приняли во внимание возраст детей спортсмена. Старшему сыну Аршавина и Барановской уже исполнилось 19 лет, а дочь вскоре станет совершеннолетней.

В связи с этим Андрей Аршавин предложил, чтобы алименты остались только на младшего сына Арсения. Таким образом он обозначил свое видение финансовой поддержки семьи.

Официальное решение суда

Финальная точка в этом раунде была поставлена в столичном суде.

"Савеловский районный суд города Москвы 28 января 2026 года удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов", — сообщается в Тelegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Подробности судебного решения пока не разглашаются, так как заседание прошло за закрытыми дверями и без представителей прессы.

Суд без Барановской и полярная погода

Юлия Барановская присутствовать на слушании не смогла из-за неблагоприятных погодных условий, помешавших вылету из Антарктики в Москву. Так что разбирательство прошло без ее участия. Однако иск был рассмотрен, а решение принято в пользу футболиста.

Гражданский брак, трое детей и громкий разрыв

Юлия Барановская воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Их отношения не были официально зарегистрированы. Союз продержался девять лет.

После разрыва со спортсменом Юлии пришлось через суд отстаивать право на алименты, так как он покинул семью и даже не поддерживал связь с детьми. Спустя несколько лет Аршавин сумел наладить отношения как с наследниками, так и с Барановской.

Новая семья Аршавина и дочь Ева

Личная жизнь Андрея давно не ограничивается только историей с Юлией. Всего у Андрея Аршавина шестеро детей: трое от Барановской, один от Алисы Казьминой, еще один ребенок от женщины, чье имя остается неизвестным, и дочь Ева от Анны Петрушиной.

Именно появление младшей наследницы побудило Аршавина добиваться пересмотра алиментов через суд. Новая дочь Ева стала важной частью его жизни и причиной пересчета финансовых обязательств.

Ранее адвокат Александр Добровинский критиковал Аршавина за желание платить меньше детям от Юлии Барановской. Он заявлял, что Аршавин считает, что его деньги идут на покупки брендовых сумок для Барановской.

