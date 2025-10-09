Аршавин хочет платить меньше алиментов детям Барановской

Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей гражданской жене, телеведущей Юлии Барановской. Судебное заседание назначено на 14 ноября. Чего намерен добиться Аршавин?

Почему Аршавин судится с Барановской?

Как сообщает телеграм-канал Mash , Андрей Аршавин намерен добиться уменьшения размера алиментов на детей от Барановской. Футболист хочет платить в два раза меньше, чем сейчас. Пока на содержание сыновей и дочери он отдает половину своих доходов.

Аршавин считает, что это много. Ведь у него, помимо детей, рожденных в гражданском браке с Барановской, есть еще двое. Это уже не первое требование Аршавина уменьшить платеж.

Как рассказал адвокат Барановской Владислав Подшибякин, Юлия уже два раза шла навстречу Аршавину. Еще в 2013 году суд в Санкт-Петербурге постановил, что Аршавин должен выплатить Юлии около 1,5 млн евро алиментов. Это был его долг за 10 месяцев.

Но Барановская тогда отказалась от крупной выплаты. Она заключила с Аршавиным мировое соглашение, при условии, что алименты станут регулярными и будут составлять половину доходов футболиста. А в 2020 году Аршавин подал иск в суд и смог снизить сумму до ¼ части.