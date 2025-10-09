Аршавин хочет платить меньше алиментов детям Барановской

Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей гражданской жене, телеведущей Юлии Барановской. Судебное заседание назначено на 14 ноября. Чего намерен добиться Аршавин?
Почему Аршавин судится с Барановской?
Как сообщает
Аршавин считает, что это много. Ведь у него, помимо детей, рожденных в гражданском браке с Барановской, есть еще двое. Это уже не первое требование Аршавина уменьшить платеж.
Как рассказал адвокат Барановской Владислав Подшибякин, Юлия уже два раза шла навстречу Аршавину. Еще в 2013 году суд в Санкт-Петербурге постановил, что Аршавин должен выплатить Юлии около 1,5 млн евро алиментов. Это был его долг за 10 месяцев.
Но Барановская тогда отказалась от крупной выплаты. Она заключила с Аршавиным мировое соглашение, при условии, что алименты станут регулярными и будут составлять половину доходов футболиста. А в 2020 году Аршавин подал иск в суд и смог снизить сумму до ¼ части.
Юлия Барановская с детьми от Аршавина. Фото: Global Look Press
Сколько детей у Барановской и Аршавина
Юлия Барановская в гражданском браке с Андреем Аршавиным родила троих детей. Старшему сыну Барановской и Аршавина, Артему, в декабре будет двадцать лет. Дочери Яне в апреле исполнилось семнадцать. А сыну Арсению в августе было 13 лет.
Когда расстались Аршавин и Барановская
Аршавин оставил Юлию Барановскую в 2012 году. В тот момент она ждала третьего ребенка. Юлия публично говорила о своей боли.
А после разрыва со звездой футбола сама стала знаменитостью. Юлия Барановская одна растит троих детей. Она сумела построить карьеру на телевидении, став популярной ведущей Первого канала.
Андрей Аршавин после расставания с Барановской женился на Алисе Казьминой. У пары родилась дочка Есения. Брак просуществовал недолго.
Пара рассталась со скандалом. Андрей Аршавин судился с Алисой и не общался с дочкой. Только недавно он наладил отношения с Есенией после пяти лет разлуки.
В прошлом году стало известно, что у Аршавина родилась еще одна дочь. Отношения с мамой малышки спортсмен не комментирует.
